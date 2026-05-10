Snuvades på hattrick: ”Jag får nöja mig med två”

Gustav Lindgren har prickat formen.

I dag gjorde han två mål mot Malmö FF och fick sitt tredje bortdömt för offside.

– Det var väldigt nära, säger han till TV4 efter matchen.

Dagens match mellan BK Häcken och Malmö FF blev en målrik sådan.

Den första halvleken kom att bjuda på hela fem mål, där två gjordes av Häcken-anfallaren Gustav Lindgren, och renderade till sist i en seger för hemmalaget efter en spännande match.

Matchens tvåmålsskytt var också mycket nära att göra ett tredje mål i den andra halvleken, men missade två kanonlägen.

– Det var väldigt nära, det var många chanser där. Jag tänkte ”nu kommer det”, men jag får nöja mig med två i dag, säger Lindgren till TV4.

Om chanserna att fullborda sitt hattrick i den andra akten säger Lindgren:

– Jo, det är bra chanser nästan allihopa. Det är väl bara den lilla skärpan och andetaget innan skottet som jag missar. Men jag är mer glad över att jag kommer till chanser än att jag gör mål på dem faktiskt.

Kring Häckens prestation i stort öser 24-åringen beröm över lagets prestation under de första 45 minuterna.

– Jag tycket att första halvlek är väldigt bra, bortsett från de insläppta målen på fasta. Jag tycker att vi är bra i pressen, även om det inte syns så mycket. Vi svårt för dem och de slog ofta långt. Sedan var vi sylvassa när vi kontrade, avslutar anfallaren.