Socialdemokraternas förslag: Reglera agentverksamheten

Svensk fotbolls agentverksamhet kan komma att regleras – först 2029.

Det vill Socialdemokraterna ändra på, och har skickat in ett förslag om att bland annat inför ett lagkrav på redovisning av agentarvoden.

– Det här handlar inte om att politiken ska styra sporten, säger riksdagsledamoten Lars Isacsson (S).

De allsvenska klubbarna säljer spelare för mer pengar än någonsin tidigare och har blivit en mycket lukrativ marknad för utländska klubbar.

Med anledning av detta har en majoritet av klubbarna i den svenska högstaligan fått in motioner gällande ökad transparens kring agentarvoden och spelarförsäljningar, då det i dag finns något krav på att redovisa sådan information.

Detta är även någonting som både Socialdemokraterna och den svenska regeringen har uppmärksammat. Däremot planerar inte det svenska styret att vidta några nationella åtgärder för att stävja den bristande insynen i svensk fotboll, utan hänvisar till de EU-regler som kommer att börja gälla under sommaren 2029.

Det vill Socialdemokraterna och riksdagsledamoten Lars Isacsson ändra på.

– Fotbollen är en av våra största folkrörelser och ska präglas av transparens och schyssta villkor. Samtidigt rör det sig om stora pengar i en marknad som i dag saknar tydlig tillsyn. Det är svagt av regeringen att konstatera problemet men ändå vänta till 2029 innan något görs, säger riksdagsledamoten Lars Isacsson i ett pressmeddelande.

Med anledning av detta har Socialdemokraterna nu föreslagit ett paket ”för att reglera agentverksamheten och styra upp marknadsmisslyckandet”. I detta paket vill de att följande punkter ska ingå:

Tillståndsplikt för agenter – endast godkända och registrerade agenter ska få verka på marknaden.

Ett offentligt agentregister där alla verksamma fotbollsagenter i Sverige ska vara registrerade.

Uppgiftsskyldighet om representation – det ska framgå vilka spelare agenter representerar.

Lagkrav på redovisning av agentarvoden från klubbar.

Ökad transparens kring ersättningar och provisioner vid spelaraffärer.

Rapportering av större agentbetalningar för att stärka spårbarheten och motverka penningtvätt.

Socialdemokraterna hänvisar även till att liknande system exempelvis finns inom mäklarbranschen.

– Det här handlar inte om att politiken ska styra sporten. Det handlar om att behandla agentmarknaden som andra högriskbranscher där stora ekonomiska flöden hanteras och där transparens skyddar de seriösa aktörerna, avslutar Lars Isacsson (S).