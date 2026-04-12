Stannar hos MFF – reser inte till Spanien för rättegången

Miguel Ángel Ramirez ska upp i rättegång med Real Zaragoza.

Men MFF-tränaren kommer inte resa till Spanien.

– Jag behöver inte vara där, säger han till FotbollDirekt.

Efter att Miguel Ángel Ramirez blivit presenterad som Malmö FF:s nya huvudtränare i slutet av förra året intervjuade FotbollDirekt Santiago Valero, journalist på El Periódico de Aragón.

Det var hos den krisande spanska storklubben Real Zaragoza, som nu håller på att åka ur landets andraliga, som var Gran Canaria-sonens sista klubb innan MFF. Det slutade inte lyckligt där, något Valero berättade om för FD.

”Ramírez lämnade med bitter eftersmak i munnen hos Zaragoza-fansen. Han anlände med det upprepade budskapet att vilja förändra klubben och han kom också med några attacker mot pressen, men resultaten gick inte hans väg. Han lämnade utan att säga hejdå och det finns en pågående rättegång mot Zaragoza angående avgångsvederlag. Rättegången kommer att vara i april”, sa Valero då.

Nu är vi inne i april och betyder det är att Ramirez som redan är pressad i MFF efter cuputtåget med 0-4 mot Mjällby följt av 1-1 i allsvenska premiären mot nykomlingen Örgryte, behöver resa tillbaka till Spanien och därmed tillfälligt lämna sin klubb för att närvara på rättegången?

– Nej, jag behöver inte lämna. Jag behöver inte vara där på rättegången, säger spanjoren som beklagar sig över den rådande situationen i sitt hemland när det kommer till sparkade tränare och obetalda löner.

– Det är så där just nu. Tränare sparkas men de får inte betalt. Kontrakten respekteras inte. Då behöver man få till en rättegång för att få betalt, FIFA behöver kopplas in.

Ramirez menar därför att det inte är något unikt kring Real Zaragoza att de inte betalat Ramirez efter valet att sparka honom.

– Nej, det är så här för varenda tränare i Spanien, det är inte bara Zaragoza som gör så.

Det måste kännas tufft för dig personligen, att behöva dra det till rättegång för att få dina pengar utbetalda?

– Som sagt, det är så överallt i den spanska fotbollen just nu. Det är inte så mycket jag kan göra.