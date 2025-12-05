EXKLUSIVT: Därför ska MFF:s nya tränare upp i rättegång

Miguel Ángel Ramírez är Malmö FF:s nya tränare med ett cv som få i allsvenskans historia kan matcha med klubbadresser i Qatar, Ecuador, Brasilien och USA.

Hemma i Spanien kommer han närmast från en sejour i storklubben Real Zaragoza – där avskedet inte blev som tänkt och därför ska nu också Gran Canaria-sonen upp i rätten till våren.

– Han lämnade med en bitter eftersmak i munnen hos Zaragoza-supportrarna, berättar Santiago Valero, journalist på El Periódico de Aragón, för FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån/Alamy

Många höjde på ögonbrynen när det stod klart att Miguel Ángel Ramírez är Malmö FF:s nya huvudtränare från årsskiftet. Vem?

Ja juste, det är ju det. Totalt okänd i Sverige, men som gjort sig ett namn lite här och där i världen. Som han själv berättade på presskonferensen i samband med offentliggörandet med MFF har han tränat de ecuadorianska världsstjärnorna Moises Caicedo (Chelsea), Piero Hincapie (Arsenal) och William Pacho (PSG) som alla fick göra A-lagsdebut under Ramírez ledning i Independiente del Valle.

På samma sätt är det förstås häftigt att han 2021 tränade den brasilianska bjässen Internacional.

Senaste klubbadressen var Real Zaragoza som han tog över i december förra året. Då hade han kort innan gjort varsin sväng i spanska andraligan för Sporting Gijón och qatariska Al-Wakrah. Real Zaragoza är precis som Sporting Gijón en spansk storklubb som sett till det enorma intresset som finns från stadens supportrar borde spela i La Liga, inte i Segundan.

Men tiden i Zaragoza blev inte som tänkt och efter inte ens fyra månader på posten sparkades Gran Canaria-sonen.

– Miguel Ángel Ramírez var resultatmässigt väldigt dålig för Real Zaragoza, han ersatte Víctor Fernández och var en chansning för att försöka förändra lagdynamiken, som ledde till Fernández exit. Efter det vann Ramírez bara en match, kryssade i fyra och förlorade fem innan han fick sparken i mitten av mars efter en förlust mot Almeria. Laget blev något bättre taktiskt efter Ramírez ankomst, men de kunde inte utvecklas vad gäller skapa målchanser och de var mycket sköra bakåt, förklarar journalisten Santiago Valero på lokaltidningen El Periódico de Aragón.

Det blev inget roligt slut på sejouren i Real Zaragoza för Ramírez. Supportrarna blev arga och till våren ska 41-åringen upp i rättegång på spansk mark som en följd av avskedandet.

– Ramírez lämnade med bitter eftersmak i munnen hos Zaragoza-fansen. Han anlände med det upprepade budskapet att vilja förändra klubben och han kom också med några attacker mot pressen, men resultaten gick inte hans väg. Han lämnade utan att säga hejdå och det finns en pågående rättegång mot Zaragoza angående avgångsvederlag. Rättegången kommer att vara i april, berättar Valero för FotbollDirekt.

Så vill Ramírez spela sin fotboll: ”Alltid baserat på motståndaren”

Trots att tiden i Zaragoza inte alls blev lyckad är Valero, som nitiskt bevakade klubben under Ramírez ledning, ändå förväntansfull kring sin landsman fortsatta karriär som tränare.

– Han är en tränare som är mycket taktiskt skicklig men i Zaragoza fick han inte tiden till att implementera sin stil och han förstod inte lagets behov. Han har annars stor fotbollskunskap och omger sig med bra assistenter. Jag tror han kan lyckas om han får mer tid på sig än han hade i Zaragoza, säger Valero som sedan förklarar Ramírez typ av fotboll.

– Sättet som Ramírez vill spela på är alltid baserat på analysen av motståndaren, att sätta press när motståndaren har bollen för att på så sätt kunna kontra snabbt.

Frågetecknet kring Ramírez namn i Sverige är att han bytt land och klubb väldigt många gånger. Är det ett problem tycker du?

– Han har bytt land många gånger, men det här är första gången som han tränar ett utländskt lag i Europa eftersom han hittills bara tränat i Ecuador, Brasilien, USA och Qatar förutom hemma i Spanien. För mig är hans breda erfarenhet en fördel. Han är en anpassningsbar och mycket mångsidig tränare, avslutar Valero.