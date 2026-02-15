Stjärnans miss: ”Fan, jag fick ångest”

STOCKHOLM. Adam Ståhl fick äran att bära kaptensbindeln hemma mot Vålerenga.

Ännu ser han Jacob Une som Djurgårdens lagkapten i väntan på Jani Honkavaaras definitiva beslut, men när Jacob Une byttes in fick han inte bindeln av Ståhl.

– Jag glömde helt bort att jag hade bindeln och jag fick lite ångest att jag inte gav honom den, säger 31-åringen.

Foto: Bildbyrån

Nästa helg kickar Svenska cupen i gång och för Djurgårdens del väntar Falkenberg på hemmaplan.

Då kommer Djurgårdens spelare också veta vem det är som är lagkapten. Det vet de nämligen inte nu.

Bindeln har skickats runt under försäsongen och i går i genrepet mot Vålerenga (seger 2-1 efter ett sent inprickat mål i krysset från Bo Hegland) var det Adam Ståhl som fick äran.

– Det kändes stort, det glädjer mig. Jag visste inte om det, vi hade inte haft något snack om det i veckan, men när jag kom in i omklädningsrummet låg bindeln på min plats. Det var fint, berättar Ståhl och fortsätter:

– Jag är nog med i kaptensracet men någonstans skiter jag i det. Vi alla måste ta ansvar och vara ledare därute. Jag kommer alltid vara mig själv.

Men det är väl mer en prestigegrej att ha bindeln runt armen?

– Det får man säga fan. Man får gå in och kolla och se om man fick någon fin bild, säger Ståhl och skrattar.

”För mig är Une min kapten”

I fjol var Jacob Une kapten. Nu kan mittbacken som kom till Dif redan 2016 alltså kapas på den.

– För mig är Une min kapten, säger Ståhl och berättar vidare:

– Men det är inte upp till oss spelare. Om han blir av med bindeln kan man förstå att det känns för honom, men han blir lika viktig för oss ändå. Utåt sett, för media och supportrar, är det viktigt vem som är kapten, för mig är det viktigaste att vi alla internt pushar varandra. Men vi får se, det här är ju upp till tränaren.

När Une byttes in mot Vålerenga behöll Ståhl bindeln. Men det var inte ett medvetet val.

– Jag glömde helt bort att jag hade bindeln. Jag fick lite ångest att jag inte gav honom den. Det ska man ju kanske göra, jag var lite rookie där.