UPPSALA. Malmö FF är inne i en tuff period.

Skånelaget kommer senast från en plump borta mot Sirius – och nu behöver saker ting ändras på.

– Det handlar om att vara konsekvent, att träna hårt, jobba hårt i allt det vi gör, förklarar MFF-backen Jens Stryger Larsen.

Foto: Bildbyrån

En förlust i Europa League och ett nederlag på Studenternas IP är vad Malmö FF kommer ha i bagaget från de senaste två matcherna. Malmö FF:s kräftgång har dock varit allt mer långvarig än så menar MFF-stjärnan Jens Stryger Larsen.

– Hela säsongen har inte varit bra nog för oss som lag. Vi ligger där vi ligger för att vi är inte bättre just nu, säger dansken efter matchen i Uppsala.

Efter en med 1–5 var det missnöje som MFF-spelarna möttes av på bortaläktaren på Studenternas IP. Stryger Larsen som var kapten, och Malmös enda målskytt, fick tillsammans med laget be om ursäkt.

– De kommer hit för att stötta oss och jag tycker att de stöttar oss i hela matchen på ett positivt sätt och såklart ska de få visa sina frustrationer.

Dansken fick bära kaptensbindeln i Pontus Janssons frånvaro. Jansson ådrog sig en skada i Europa League-matchen mot Viktoria Plzen och Stryger Larsen hade önskat att han fanns med i matchen mot Sirius.

– Vi vill gärna ha Pontus tillgänglig men det var han inte. Det visste vi sedan förra matchen att han dessvärre inte hinner bli klar. Men det är ingen ursäkt om han skulle vara med eller inte vara med, säger han till FotbollDirekt.

”Den inställningen som behövs”

Otto Rosengren vädjade efter matchen att det handlar om att få in glädje i laget för att ta sig ur den tuffa period som MFF befinner sig i.

”Vi behöver få in glädje och energi som vi har snackat om men i dag funkar det inte alls. Vi behöver få upp glädjen, att det är kul att spela fotboll så det är det vi behöver få tillbaka. Det är en jobbig tid med mycket förluster och det tar på en och vi måste komma ihop som grupp och försöka jobba ihop.”, sa Rosengren.

Stryger Larsen menar i sin tur att det är andra saker som behövs skruvas på.

– Det handlar inte om att få in glädje utan det handlar om att vara konsekvent, att träna hårt, jobba hårt i allt det vi gör. Det är den inställningen som behövs för att komma ut ur den här situationen. Det är fyra matcher kvar och vi har inte råd med att inte vinna de fyra matcherna.

Efter förlusten mot Uppsalaklubben under söndagen missade MFF chansen att knipa en tredjeplats.

– Vi tog inte chansen. Det är upp till oss själva nu, avslutar 34-åringen.

Efter landslagsuppehållet väntar IFK Norrköping på bortaplan för Malmö FF.