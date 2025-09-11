SUNDBERG: De var i störst behov av landslagsuppehållet (Del 2) 

DEL 2. Den allsvenska säsongen 2025 närmar sig återstart efter landslagsuppehållet.

Då har FotbollDirekts Tor Sundberg gått igenom hur stort eller litet behov de 16 klubbarna var av ledigheten.

Här är del två, med de åtta lagen på den undre halvan av tabellen.

Foto: Bildbyrån

Det svenska landslaget lyckades inte vinna någon av sina två VM-kvalmatcher och stod för ett praktfiasko borta mot Kosovo i tisdags.

Nu har landslagsuppehållet för september månad nått sitt slut – och vilan för de allsvenska klubbarna likaså.

Inför helgens återstart har FD:s Tor Sundberg valt att sätta betyg på hur stort eller litet behov de 16 allsvenska klubbarna var av uppehållet.

Detta är del två, och vi börjar med Brommapojkarna som just nu innehar niondeplatsen.

Brommapojkarna 3/5



IF Brommapojkarnas säsong, med tränare Ulf Kristiansson och Fredrik Landén i spetsen, har varit en märklig sådan. Man har kämpat med att hitta formen för att sedan gå rent i ett par matcher och därefter haft stora problem med försvarsspelet.

När jag pratade med Fredrik Landén inför den senaste matchen innan uppehållet, mot Elfsborg, var han tydlig med att de har jobbat hårt med att få ihop defensiven.

Den såg man minst sagt ut att ha funnit mot Boråslaget, samtidigt som man visade upp ett fint register av anfallsspel, då man vann med hela 3-0.

Trots den tunga skalpen tror jag att de rödsvarta från Stockholm inte hade något emot att slipa på några ytterligare detaljer under uppehållet.

BK Häcken 5/5

Foto: Bildbyrån.

I den första delen av denna text förklarade jag att det är en mycket tuff uppgift att sätta betyg på AIK:s säsong.

Ännu svårare är det med BK Häcken. De har dragits med skadeproblem som tvingade en hel startelva att stå till sidan under våren och har kämpat med att uppnå resultat i allsvenskan.

I Europa League gick det desto bättre, då man slog ut både Spartak Trnava och Anderlecht innan SK Brann blev ett nummer för stort. Därefter väntade dock play off till Conference League – där rumänska Cluj åkte på rejält med däng.

I allsvenskan är dock Häcken helt omöjliga att få grepp om. Därför tror jag att Jens Gustafsson tackade för tiden under landslagsuppehållet, så att han kunde reda ut ett och annat.

IFK Norrköping 3/5

IFK Norrköpings säsong har inte varit den lättaste varken på eller utanför planen. I allsvenskan befinner man sig på en elfteplats och har nu skapat sig en differens på sju poäng ner till Öster på kvalplats.

Trots det är varken de eller “Pekings” supportrar nöjda med årets säsong.

På de fem senaste matcherna inför uppehållet förlorade man tre och vann två. En av förlusterna kom mot BP, i en av säsongens märkligaste tillställningar, och en annan mot Djurgården med 4-0.

Likt Brommapojkarna kämpar IFK Norrköping med att sätta sitt försvarsspel, däremot tror jag inte att Martin Falk har lyckats trolla med de backarna som finns att tillgå under uppehållet.

IK Sirius 3/5

Nu vann man visserligen inte mot AIK borta i den sista matchen innan uppehållet – men dessförinnan var IK Sirius ett av seriens mest formstarka lag.

Efter förlusten mot serieledarna från Blekinge spelade man lika mot Öster. Därefter betade Andreas Engelmarks lag av Halmstads BK, Brommapojkarna och Hammarby – i vilka man inkasserade nio poäng.

Mot de svartgula från Solna såg det stundtals bra ut – men i den andra halvleken föll man ihop.

Därför tror jag inte att samtliga Sirius-anhängare motsatte sig uppehållet. Däremot tror jag inte heller att de jublade.

Foto: Bildbyrån



Halmstads BK 3/5

När det kommer till lagen i den direkta bottenstriden kommer ett uppehåll så gott som alltid lägligt. För Halmstads BK:s del tror jag inte att de skrek efter ledigt, men inte heller hatade det.

För egen del tycker jag att man har spelat upp sig under de sista omgångarna innan VM-kvalet. Det syns också i resultatraden, då man har har tagit sju poäng på de fem senaste matcherna.

Innan man reste till Listerlandet och förlorade mot Mjällby tog man mot Elfsborg hemma på vallen, och vann med uddamålet.

Nu var det ingen som frågade, men jag tror att HBK hade klarat sig kvar i allsvenskan både med eller utan uppehåll.

Östers IF 5/5

Är man nykomling i allsvenskan handlar allt om att ta tillräckligt med poäng för att hålla sig kvar (bortsett om man heter Gais anno 2024).

I år ser lagen längst ner i tabellen ut att tangera någon form av bottenrekord sett till det låga antal poäng som behövs för att hålla sig kvar – antingen via kval eller en 13:e-plats.

Östers IF har just nu spelat in 18 poäng på 22 matcher och har tre poäng upp till HBK. Dit tror jag varken att Robert Björknesjös nya lag eller något av de andra bottenlagen når.

Däremot vet jag att ett lag som har sparkat en tränare och tillsatt en ny behöver så mycket tid de kan få.

Degerfors IF 5/5

Foto: Bildbyrån

Henok Goitom är en ambitiös tränare, men en ny sådan. William Lundin var även han ambitiös, men något mer rutinerad.

Ser man till Värmlandslagets facit sedan den förre AIK-ikonen tog över laget har det inte direkt blivit någon succé. Bortsett en match i kvalet till svenska cupen har inte Degerfors vunnit en enda match sedan Goitom tog över.

Visserligen stod man för en imponerande prestation borta mot Malmö som resulterade i en poäng. Däremot tycker jag inte riktigt att man har hittat den höjd som högst troligt finns i den nystöpta Degen-truppen.

Därför ska det bli klart intressant att se vilket Degerfors som tar emot Mjällby på lördag. Kanske har de hittat nyckeln till framgång under uppehållet?

IFK Värnamo 2/5

“The great escape”. Tyvärr ej.

Människorna i och runt IFK Värnamo har inte gett upp – och det har de gjort tydligt för media.

Inför uppehållet tog man visserligen en välbehövlig andra seger för säsongen mot Degerfors, men man har trots allt sex poäng upp till Öster och ytterligare tre till HBK inför återstarten.

Jag önskar att jag, för Värnamos skull, vågade tro att ett uppehåll i allsvenskan kunde göra stordåd för dem. Så ser dock inte fallet ut. Jag tror att den mycket trevlige Arne Sandstø kan fila hur mycket han vill på olika scenarier i matcher. Det kommer högst troligt inte att räcka till.

Nu väntar dock en ruskigt viktig sexpoängmatch mot Öster till helgen, och kanske är det IFK Värnamos sista livlina för fortsatt allsvenskt spel?