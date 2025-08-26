Det ska inte gå.

Mjällby AIF leder allsvenskan med åtta poäng – och har mer än bara fingrar på Lennart Johanssons pokal.

Nu är en av fotbollshistoriens största bedrifter på väg att bli verklighet, på riktigt.

Foto: Bildbyrån

“Härligt med en uppstickare i början av säsongen”

“Titta! De leder serien efter tio omgångar”

“De skulle nog kunna vara med och slåss om en Europaplats”

“Lilla Mjällby leder allsvenskan efter halva serien”

Nu har Mjällby AIF från Listerlandet inte förlorat en match på 14 omgångar, vunnit mot samtliga topp-konkurrenter och leder serien med åtta poäng ner till Hammarby.

Måndagens match borta mot Gais var långt ifrån deras bästa denna säsong, och kanske är det inte så konstigt. De mötte ett av seriens mest formstarka lag (tillsammans med sig själva) och hade något av en sviktande formkurva sedan segern borta mot Malmö.

Till matchen mot “Makrillarna” fick man klara sig utan sin fanbärare och lagkapten Jesper Gustavsson som var avstängd – och man hade huvudtränare Anders Torstensson på läktaren på grund av samma orsak.

Med en transfersoppa som stormkokar på den annars fridfulla Strandvallen, en förlängning mot division två-laget Onsala BK i onsdags och tappet av nyckelspelarna Nicklas Røjkjær och Jakob Kiilerich skulle kanske en förlust mot fjolårets sensationella nykomlingar inte vara så märkvärdig.

Trots det vinner laget från Listerlandet fotbollsmatcher i allsvenskan – och troligen hela skiten.

Man gör det med ett spelsätt som samtliga topplag i den svenska fotbollen drömmer våta drömmar om. Man tar poäng trots att man inte är sitt bästa jag och man gör det med en pondus som visar att man är på riktigt.

Man behöver bara ett par sekunder av klass, vilja, samspel, finess och “gött jävla brunk” för att göra både ett och två mål. Sedan skadar det inte att man har en av, om inte den bästa, målvakten i hela Sverige.

”Strandvallen är på riktigt granne med en camping”

Nu leder man som sagt allsvenskan med åtta poäng ner till Hammarby på andraplatsen…

Låt oss stanna lite där. Mjällby AIF leder alltså allsvenskan efter 21 omgångar – och har åtta (!) poäng ner till ett formsvagt Bajen.

Ser man till spelschemat för Hälleviks-gänget väntar Halmstads BK, Degerfors IF, Östers IF och IF Brommapojkarna i de fyra kommande fighterna. Det är svårt att ta orden i munnen, men vinner man dessa kommer det med största sannolikhet att vara helt klart.

Det blir lätt klyschigt i sammanhang likt detta men ibland behöver man bli påmind. I Hällevik bor det drygt 1500 personer, i Sölvesborg omkring 17 000. Strandvallen ligger på riktigt mitt ute i ingenstans och är granne med en camping. Mjällby AIF:s kostnader i allsvenskan var bara större än två andra klubbar förra året – och de spelade i superettan. Anders Torstensson har aldrig sökt ett tränarjobb och Hasse Larsson har inget kontor.

Nu är Lennart Johanssons pokal er, Mjällby AIF. Gör vad ni vill med den.