Sundgrens sågning: ”Ett pack juniorer”

En drömfrispark från Daniel Sundgren räckte inte.

IFK Värnamo vann det allsvenska bottenmötet mot Degerfors med 3–2.

– Enorm besvikelse, säger Sundgren till HBO Max efter förlusten.

Degerfros kvitterade två gånger om i det allsvenska ångestmatchen mot IFK Värnamo.

Ett av målen kom från Daniel Sundgren som drog till med en läcker frispark från en svår vinkel. Trots målet vann till slut IFK Värnamo med 3–2 efter att inbytte Marcus Antonsson avgjort.

– Hoppet lever. Förlorar vi i dag är det otroligt tungt. Nu är vi med, vi kommer jaga hela vägen in, säger Antonsson till HBO Max efter segern.

Daniel Sundgren var besviken efter förlusten.

– Enorm besvikelse. Två dåliga lag. Defensivt är vi under all kritik. Kolla bara på målen vi släpper in… vi är ett pack juniorer. Vi tror att vi är jättesköna, vi åker mot tabelljumbon på bortaplan och tror vi är bättre. Vi är sämre. Det är en niopoängsmatch, det är patetiskt, säger han och kommenterar sitt drömmål:

– Det spelar ingen roll, jag ska sitta på en buss och ruttna. Det är bara katastrofalt dåligt.

Efter 20 spelade matcher är Degerfors nästjumbo i allsvenskan på 15 poäng.