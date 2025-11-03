Sundgrens svar efter stämningshotet: ”Sanningen”

Daniel Sundgrens förra klubb Volos meddelade att de ska stämma honom.

Detta efter att Degerfors-spelaren upplevt riggade matcher under sin tid i Grekland.

– Det enda jag sa var sanningen, sen om folk vill stämma mig för det, så får de väl göra det. säger Sundgren till SVT.

Daniel Sundgren berättade i podcasten ”Lundh” att han upplevt riggade matcher under sin tid i grekiska Volos.

– Det är knappt så jag kan nämna det alltså. I omklädningsrummet innan match fick man höra att ”idag ska du inte ska ta bollen” och ”idag kommer han och han att bli nedrivna i straffområdet, så vi kommer att få straff med oss”, sa han i podcasten.

Under måndagen meddelade den grekiska klubben att de kommer att stämma Sundgren för hans uttalande.

”Vi vill informera om att Volos FC redan har lämnat in en stämningsansökan riktad mot honom så att personen i fråga kan ställas inför rätta i grekisk domstol och bevisa vad han hävdar genom att lägga fram konkreta bevis”, skrev Volos på sin hemsida.

Förvåningen

Efter Degerfors match mot Hammarby bemöter Sundgren stämningshotet från sin förra klubb.

– Jaha okej, de ska stämma mig. Det hade jag inte koll på, säger han till SVT och fortsätter:

– Jag vet inte vad de ska stämma mig för. Jag känner att fotbollen alltid går först. Jag har utövat och älskat den här sporten sedan jag var fem år gammal. Det enda jag sa var sanningen, sen om folk vill stämma mig för det, så får de väl göra det.

