Supporterklubben rasar: ”Helt oacceptabelt”

IFK Göteborg-toppen Håkan Mild får polisskydd, enligt TV4.

Adrian Phil, ordförande i supporterklubben Änglarna, tar starkt avstånd från hot mot klubbdirektören.

”Det är totalt oacceptabelt”, skriver han i ett SMS till FotbollDirekt.

Det var under måndagen som TV4 Nyheterna rapporterade att polisens personsäkerhetsverksamhet har tvingats sätta in skydd för IFK Göteborgs klubbdirektör Håkan Mild. Supporterorganisationer till ”Blåvitt” har under en längre tid visat missnöje mot klubbtoppen, men situationen ska ha urartat efter att klubben stoppat en flagga från att tas in på Gamla ullevi i gårdagens match mot BP.

Enligt uppgifterna ska hotbilden mot Mild vara hög efter gårdagens match.

– Nej, det är ingenting jag känner till. Jag vet ingenting om detta, sa en presstalesperson på polisens kommunikationsavdelningen i region Väst till FotbollDirekt tidigare under måndagen.

Nu kommenterar supporterklubben Änglarna uppgifterna från TV4.

”Det korta svaret är att vi givetvis tar starkt avstånd från hot mot IFK Göteborgs personal. Det är totalt oacceptabelt”, skriver Adrian Pihl, ordförande i Änglarna, i ett SMS till FotbollDirekt.

