Svarar efter önskemålet från Djurgården: ”Får kika på det”

STOCKHOLM. Djurgården vill förlänga med Theo Bergvall.

Men 21-åringen själv sitter lugnt i båten.

– Vi har en öppen dialog jag och Bosse, säger Bergvall till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Sportchef Bosse Andersson vill ge Theo Bergvall ett nytt kontrakt.

Men ännu finns inget på bordet. Det säger Bergvall själv till FotbollDirekt.

– Kommer det upp något får vi kika på det. Jag har egentligen inga kommentarer men jag trivs här. Jag och Bosse har en öppen dialog och jag känner kärleken från Djurgården och alla supportrar.

Bergvall kom till Djurgården inför 2023 ihop med sin lillebror Lucas Bergvall, nu i Tottenham.

Medan lillebror Bergvall snabbt blev firad stjärna i Djurgården och nu är startman i såväl Premier League som landslaget hade två år äldre Theo Bergvall en tyngre start i Djurgården och i fjol somras lånades han ut till moderklubben Brommapojkarna för att få speltid.

– Att nu ett år senare få höra att klubben vill förlänga med mig… det är ett kvitto på att jag gjort det bra men jag hade inte kunnat föreställa mig det för ett år sedan. Det är jättekul och jag har fått visa vad jag kan här. Det betyder mycket.

Tog inte chansen under Bergstrand/Lagerlöf: ”Klart det var tufft”

Är det du som blivit så mycket bättre i år eller är det en tränarfråga, att Jani Honkavaara visat större förtroende för dig än vad Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf gjorde?

– Klart det är en blandning. Man måste få spela för att kunna visa. Det är svårt att bara göra det i träning. Allt handlar om att spela och få förtroende. Sedan gäller det också att ta chansen när man får den och det får jag säga att jag gjort i år.

I juniderbyt mot Hammarby förra året inför sommaruppehållet slängdes Theo Bergvall in i hetluften när Piotr Johansson drog av korsbandet.

Bergvall svarade med att omgående orsaka en straff som blev förödande för Djurgården i det derbyt och därefter fick han inte chansen av Bergstrand/Lagerlöf igen.

– Jag var ju inte alls förberedd på att hoppa in, jag hade väl gjort ett inhopp innan den matchen och hade dessförinnan varit skadad i tre och en halv månad. Klart det var tufft, säger Bergvall och fortsätter:

– Sedan fick man inte chansen att göra något efter den matchen… man vill ju spela igen direkt efteråt men då var det ju sommaruppehåll och sedan blev det inga fler matcher för mig i Djurgården det året. Så ja, det var tufft, men jag har lärt mig av det också.