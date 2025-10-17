Bosse Andersson bekräftar – vill agera efter hans succé 

FotbollDirekt avslöjade för ett par veckor sedan att Djurgården vill förlänga med Theo Bergvall. Bosse Andersson bekräftar nu uppgifterna.

– Hans utveckling imponerar och vi vill skriva ett längre kontrakt, säger sportchefen till FD.

Foto: Bildbyrån

Djurgården har gått från kris i somras till topp tre-kandidat och på måndag väntar Gais i en match som kan bli avgörande om en Europaplats.

Inför toppmötet i Göteborg bekräftar nu sportchef Bosse Andersson att en viktig förlängning är på gång.

Theo Bergvall – som allt mer ser ut som en av allsvenskans bästa högerbackar – går snart in på slutåret av sitt kontrakt.

– Alltså, med hans starka utveckling har vi inlett framtida diskussioner med hans rådgivare, säger Andersson till FotbollDirekt.

Bergvall, som gått från att vara ett namn i periferin, håller just nu två starka namn som Adam Ståhl och Piotr Johansson bakom sig.

Bosse Andersson ser framförallt en aspekt som imponerar mer än annat.

– Hans tålamod. Han har varit i Djurgården i tre år nu och har verkligen visat vilket starkt psyke han har. Han har tagit steg och visar vilken modern back han är och som i framtiden han spela på en bra internationell nivå.

FotbollDirekt har tidigare kunnat berätta om att Djurgården har mottagit bud på Bergvall från både Pafos och Schweiziska Lausanne – som båda nobbades.

Theo Bergvall har kontrakt med Blåränderna fram till slutet av 2026.