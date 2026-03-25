Svarar efter Vasic-attacken: ”Jag kan ta det, vilken människa”

Nikola Vasic var inte imponerad av Andreas Engelmarks drag att slänga in Ismael Diawara inför straffläggningen i söndagens cupsemi.

Nu svarar Engelmark som själv hade Vasic som spelare i BP.

– Jag läste det han sa. Jag ångrar inte valet, men jag kan ta det från honom, han är en fantastisk människa, säger Sirius-tränaren till FotbollDirekt.

Hammarby tog sig vidare till Svenska cup-finalen i söndags efter ett galen 3-3-rysare hemma mot Sirius som avgjordes på straffar.

Nikola Vasic satte den första straffen på nyss inbytte målvakten Ismael Diawara.

Vasic påstod att straffen var stensäker, Diawaras förklaring varför bollen gick in var för att straffen ”var för dåligt slagen”.

Sirius tränare Andreas Engelmark ger Diawara rätt.

– Lite så var det ju. Den straffen borde ”Ismo” tagit. Men jag har bara positivt att säga om ”Niko”, vilken människa, säger Engelmark om Vasic.

För det var ju tillsammans i BP 2024 som Vasic under Engelmarks vingar vann allsvenskans skytteliga med sina 17 mål. Att Vasic nu efter cupsemin hånade valet att byta in Diawara i mål precis före straffläggningen med kommentaren ”noll av fyra räddade är inte super” rycker Engelmark på axlarna åt.

– Jag läste det han sa. Jag ångrar inte valet, men jag kan ta det från honom, Nikola är en fantastisk människa. Vi har många fina minnen tillsammans både från superettan och allsvenskan. Jag fattar Nikolas perspektiv här men från vårt perspektiv är Ismo en väldigt bra straffmålvakt. Är det lätt att rädda straffar för det? Så klart inte, men för oss var det ett givet vapen att använda.

Förvandlingen i Sirius: ”Folk tror man viftar med ett trollspö”

Engelmark kom till Sirius inför fjolårssäsongen som ersättare till Christer Mattiasson. Han hade ett tufft fjolår, men ser ut att ha fått rejäl ordning på Uppsalalaget nu med en offensiv fotboll som alltså så när räckte till en historisk cupfinal.

– Folk tror man viftar med ett trollspö och sedan är det klart. Vi hade en tuff vår och sedan trodde jag vi skulle börja ta poäng under sommaren, men det blev inte så många poäng. Däremot var vi inte så dåliga som folk sa. Vi hade en bra höst och vi har nu byggt vidare på det. Vi har fått behålla många av de startspelare från i höstas och tittar man på lagen högt upp i tabellen är kontinuitet en framgångsfaktor.

Har du släppt cuputtåget nu?

– Klart det fortfarande är tråkigt. Det var en stor besvikelse över att inte gå vidare. Man var ledsen i söndags kväll, men va fan, vi måste bara köra på, avslutar Engelmark.