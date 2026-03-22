Vasic kommer på sig själv: ”Fan, helt sjukt”

STOCKHOLM. Nahir Besara skulle slå den första straffen, men flyttades till den femte, avgörande.

I stället var det Nikola Vasic som visade vägen med att sätta första straffen – och trots en tung första tid i sitt hjärtas klubb var han aldrig nervös.

– Fan, jag stod bara och log inför straffen, det var helt sjukt, säger anfallaren till FotbollDirekt och skrattar.

Allsvensk skytteligavinnare 2024, men korsbandsskadad som spolierade stora delar av 2025.

Men ändå var fjolåret inte bortkastat. Nikola Vasic fick skriva på för sina drömmars klubb Hammarby i somras och efter en tung första tid med skralt med speltid fick han nu chansen att sätta sin prägel i Bajen.

För i cupsemin mot Sirius blev det straffar efter en helt galen tillställning och då Nahir Besara drogs med lite krampkänning flyttades kapten från första straffskytt till att i stället ta en eventuellt avgörande femte, sista straff.

Därför var det nu inhoppande Nikola Vasic som kickade i gång straffläggningen, men han fick vänta länge på att slå den. Sådant kan orsaka rejäl nervositet, inte minst om man kommer från en tyngre tid.

Men Vasic var cool, kanske för cool.

– Jag kände att jag bara måste sätta den. Jag fick ju stå och vänta ett tag, det vara bara att njuta, berättar han för FD.

Njuta?

– Ja, det var fan bara njuta. Jag stod bara och log, det var helt sjukt, säger Vasic och skrattar innan han fortsätter.

– Jag kände liksom ”jag står här inför alla, jag får den här chansen. Jag kan inte missa”. Det var bara ren glädje när jag såg den gå in, men jag kände mig inte alls nervös.

Dissen mot Diawara efter Sirius taktiska drag: ”Noll av fyra”

Vasic berättar att han tränat straffar inför semifinalen.

– De satt lika säkert som denna.

Men var den här så säker? Diawara var ju på den?

– Ingen aning, jag sa bara hur jag kände, inte om den faktiskt var säker eller inte. Han var säkert på den men jag tror inte han hade räddat den ändå för jag bombar ju den. Jag kände själv att det finns ingen chans att han räddar.

Just Ismael Diawara blev straffhjälte mot Hammarby i cupfinalen 2022, då för Malmö FF.

Nu i slutskedet av förlängningen kastades han in i ett försök av Sirius tränare Andreas Engelmark att upprepa succén. Så blev det inte och Vasic var aldrig skraj för den erkänt duktige straffmålvakten.

– När han kom in med några minuter kvar tänkte jag bara att han skulle släppa in ett mål om en situation skulle hinna dyka upp – och så tappar han bollen på mig och bollen går som en flipperkula. Så det vara nära att den gick in och att vi då skulle avgöra innan straffarna. Men sedan så räddade han ju noll av fyra straffar i straffläggningen så det var ju inget superfacit, avslutar Vasic.