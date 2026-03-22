Svaret efter Vasics diss: ”Efterhandskonstruktion”

STOCKHOLM. Nikola Vasic var på diss-humör efter Hammarbys avancemang till cupfinalen.

Sirius målvakt Ismael Diawara tar det hela med ro.

– Jag tror det är en efterhandskonstruktion av honom, säger keepern.

Ismael Diawara byttes in alldeles i slutskedet av förlängningen för att stå i straffläggningen för sitt Sirius borta mot Hammarby.

Scenen var inte ovan för målvakten som redan 2022 blev straffhjälte i cipfinalen mot just Bajen för sitt MFF.

Men den här gången uteblev succén i straffläggningen på 3Arena och vid samma kortsida som för fyra år sedan.

Hammarbys Nikola Vasic var inte var sen att påpeka för FD efteråt att Sirius målvaktsdrag inte föll väl ut.

– Han räddade noll av fyra straffar i straffläggningen så det var ju inte super, sa Vasic vars Bajen blev finalklara efter Sirius dubbla straffmissar.

Diawara är själv besviken att han inte kunde hjälpa Sirius mer under straffarna.

– Jag förväntas göra två eller tre räddningar, säger han innan FD avbryter.

Förväntas du verkligen det?

– Kanske av vissa. Det är väldigt svårt, men jag gör ju mitt bästa.

Kontrar mot Vasic: ”För dåligt slagen”

Diawara var nära ett par gånger, inte minst på Vasics straff. Anfallaren sa själv att straffen var säker, detta trots att Diawara var på den.

Målvakten pikar tillbaka.

– Jag var på den, men den var väl lite för dåligt slagen att den hamnade under mig. Den gick in och de vann straffarna fair.

Vasic menade också efteråt att Diawara bara tar straffar i luften och att det då bara gällde att slå straffarna lågt. Men det köper inte målvakten.

– Jag tror det är en efterhandskonstruktion, säger 31-åringen med ett lätt leende.

Förväntades bli etta efter mördande konkurrensen i MFF och AIK

När Diawara inför fjolårssäsongen skrev på för Sirius förväntades han till sist bli etta i målet, detta efter att såväl i MFF som AIK varit tvåa bakom Johan Dahlin respektive Kristoffer Nordfeldt.

Men mitt under säsongen i fjol petades Diawara av unge David Celic, målvakten som nu byttes ut till förmån för Diawara i straffläggningen.

Ett par straffräddningar och på så sätt ta Sirius till en historisk cupfinal hade varit en skön revansch för Diawara.

– Det hade varit fint för egen del men ännu finare för klubben med en final. Nu är det vad det är, suckar han.