Svarar på känsliga frågan: ”Det är absolut Malmö FF”

Fostrad i BP och Djurgården, allsvenskt spel i HIF, MFF och IFK Norrköping.

När FotbollDirekt frågar Joseph Ceesay vilken svensk klubb han i framtiden vill vända hem till är svaret självklart.

– Det är absolut Malmö FF, säger Empoli-proffset.

Foto: Alamy/ Bildbyrån

Han var i såväl BP:s som Djurgårdens akademi – och det var också i Djurgården som Joseph Ceesay släpptes fram i A-lagssammanhang.

Men trots att den vindsnabbe yttern redan 2016 satt på bänken i allsvenskan som 17-åring fick Ceesay aldrig göra något allsvenskt framträdande i den blårandiga dressen.

Det dröjde till 2020 när Ceesay värvades till Helsingborgs IF som den allsvenska debuten kom. HIF åkte visserligen ur samma säsong, men Ceesay stärkte sin aktier till den grad att han efter degraderingen till superettan blev värvad till polska Lechia Gdańsk.

Väl i Polen huserade han till sommaren 2022 när regerande svenska mästarna Malmö FF värvade honom.

Det är också i MFF som Ceesay hyser störst kärlek till vad gäller sina svenska klubbar. Konstigt är kanske inte det med tanke på att han var en bärande spelare i det MFF som samma år tog sig till Europa Leagues gruppspel efter en playoffseger mot turkiska Sivas över ett nervkittlande dubbelmöte.

– Om det är någon klubb i Sverige som jag vill tillbaka till så är det absolut Malmö FF, säger Ceesay och fortsätter:

– Jag känner att fotbollskulturen, folket i och runt klubben är topp i Sverige. Så är det någon klubb som jag skulle komma tillbaka till är det absolut Malmö.

MFF:s dystra 2025: ”Det är tråkigt”

Ceesay som fick stort förtroende 2022 i ett MFF som samma veva hade tre olika huvudtränare i Milos Milojevic, Andreas Georgson och Åge Hareide hade det svårare att övertyga Henrik Rydström. Visserligen fick han till en början mycket speltid under Rydströms första säsong, men med Jens Stryger Larsen in inför 2024 lånades Ceesay ut till IFK Norrköping – innan han samma år lånades ut på nytt till italienska Cesena i Serie B.

I somras, efter ett år i Italien, valde Malmö FF att släppa Ceesay till Empoli – som också huserar i den italienska andraligan.

Från Italien har Ceesay följt sitt MFF ha ett mycket tungt 2025 där laget gått titellösa och först slutat på en sjätteplats i allsvenskan.

– Det är så klart tråkigt. Jag har en kärlek till Malmö. Jag vann SM-guld där och det är så klart tråkigt med den här säsongen, konstaterar 27-åringen och tillägger:

– Men det kan heller inte alltid vara toppen och vi får hoppas på en bättre säsong nästa år.