Svaret: ”Tre meter dansk… behövde ligga på gränsen”

STOCKHOLM. Alexander Rubin var starkt kritisk till hur Victor Eriksson tilläts ligga på gränsen mot Mikkel Ladefoged hela första halvlek.

Hammarbys tränare Kalle Karlsson tycker Eriksson inte hade något val.

– Han möter en tre meter lång dansk, eller åtminstone två meter, som både är väldigt stark och snabb. Han behövde ligga på gränsen, säger Karlsson till FD.

”Jag var jättebesviken i paus. Victor Eriksson låg på gränsen hela första halvlek, inte minst efter fyra minuter. Hade det varit åt andra riktningen hade det varit större sannolikhet med en frilägesutvisning. Tungt att vara VSK, skönare att vara Hammarby”.

Det var ord och inga visor från Västerås-tränaren Alexander Rubin efter att Hammarby tagit hem segern med 3-0 i huvudstaden. Rubin tyckte att Eriksson borde blivit utvisad i fjärde minuten när han rev ner stekhete Mikkel Ladefoged när dansken sprungit sig fri.

Men anfallaren som inför mötet stod noterad för fem mål efter lika många omgångar fick inte med sig någonting från situationen, något Rubin är oförstående till samtidigt som han också kritiserade domarna för att de tillät Eriksson ligga på gränsen gång på gång mot Ladefoged.

Hammarbys tränare Kalle Karlsson, som hade Rubin som assisterande i VSK innan han tog över efter Kim Hellberg i Bajen, menar att Eriksson inte hade något val än att ligga just på gränsen mot Ladefoged.

– Victor har mött några köttiga forwards i inledningen, säger Karlsson och skrattar när FD ber tränaren svara efter Rubins kritik.

– Bergström i premiären, Tibbling Ugwo, Faraj…

Och Robbie Ure?

– Ja jag glömde kanske den bästa av de alla, säger Karlsson leendes innan han fortsätter:

– Nu möter Victor en tre meter lång dansk, eller åtminstone två meter, som både är väldigt stark och snabb. Då behöver han skydda ytan bakom sig, men också framför sig. Han behövde ligga på gränsen, det behöver han göra mot sådana här forwards.

”Mittbackar ligger på gränsen mot våra forwards också”

Kalle Karlsson tycker att Hammarbys anfallare stöter på samma problem som Ladefoged gjorde i dag.

– Vi ser mittbackar ligga på gränsen mot våra forwards också. I dag behövde vi ligga på gränsen.

Karlsson vill varken säga bu eller bä om situationen där Rubin ville se ett tidigt rött på Eriksson.

– Det var en situation som kan gå åt antingen det ena eller det andra hållet. Du får fråga domaren, det är han som har svaret på den situationen. Ibland får man med sig det, ibland inte. Det var ju samma sak för oss mot HBK, säger Karlsson och syftar på när just Eriksson skulle fått med sig en straffspark men där domaren friade.

I övrigt var Hammarbys tränare glad över rekordaffären Victor Linds förlösande 1-0-mål i 67:e minuten, ett distansskott som öppnade upp matchen och gav möjlighet till att Bajen till sist vann med klara 3-0.

– Alltid viktigt med första målet, det blir en annan dynamik efter det. Ett fantastiskt mål och jag är jätteglad för hans skull.