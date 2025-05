SvFF:s besked efter planstormningen: ”Utgör grund för flera lagbrott”

Gårdagens händelser på Gamla Ullevi har upprört många.

Nu fördömer Svenska Fotbollförbundet agerandet.

– En allvarlig händelse som dessutom utgör grund för flera lagbrott, säger förbundets säkerhetschef, Martin Fredman, i ett uttalande.

Gårdagens match mellan IFK Göteborg och Öster på Gamla Ullevi slutade med vinst för gästerna. Detta efter ett långt avbrott då en person från läktarsektionen stormat planen och försökt att slå Öster-spelaren Sebastian Starke Hedlund.



Planstormaren omhändertogs senare av ordningsmakten och matchen återupptogs. Därefter uppgav Polisen att gärningsmannen släpptes under natten.



Under fredagen har rapporteringen om gårdagens händelser varit mycket omfattande. När klockan närmat sig 16.00 gick även SvFF ut med ett uttalande om händelserna i Göteborg.



”Svenska Fotbollförbundet fördömer starkt det allvarliga övertramp som skedde under matchen mellan IFK Göteborg och Östers IF i går kväll, då en person tog sig in på planen och attackerade en spelare”, inleder förbundet sin kommuniké.



Att matchen kom att spelas klart efter matchmötet var, enligt förbundet, rättfärdigat.



”Beslutet att spela klart matchen fattades av matchmötet, i enlighet med den princip som svensk fotboll enats om. Svenska Fotbollförbundets tävlingsavdelning var inte involverad i diskussionerna”.

Säkerhetschef Martin Fredman ger sin bild av händelsen på Gamla Ullevi.



– Att en åskådare lyckas ta sig in på planen och fysiskt konfrontera en spelare är en allvarlig händelse som dessutom utgör grund för flera lagbrott. Arrangörens främsta uppgift är att garantera tryggheten för spelare, ledare, funktionärer och publik. Vi är medvetna om att det är ett svårt uppdrag att säkerställa ett heltäckande planskydd men det är en viktig fråga som alltid måste prioriteras i arrangörernas planering, säger han i ett uttalande.



Avslutningsvis skriver SvFF följande kring vilka konsekvenser detta kan få i framtiden.



”Svenska Fotbollförbundets juridiska avdelning inväntar nu matchdelegatens rapport, som kommer att behandlas enligt gällande rutiner”.