Tar chansen – räddar Djurgården flera gånger om 

Alltjämnt mållöst i derbyt. Men oj så nära det har varit.

AIK på vippen två gånger om men som Jacob Rinne tagit chansen istället för Filip Manojlovic.

Flera jätteräddningar.

Jacob Rinne i sin första match efter sommaruppehållet – och som han gör det.

Först en räddning från nära håll tidigt när Mads Thychosen blev ren bara någon meter framför mållinjen. Rinne var blixtsnabbt nere med hela kroppen och skopade in bollen.

Efter drygt 20 minuters spel kom nästa AIK- läge – press i Djurgårdens box och via flipper ett hårt lågt skott från straffområdeslinjen- och en imponerande benparad.

Rinne visar så skicklig han är – i synnerhet på linjen. Skönt för den så länge petade Dif- keepern.

Matchen pågår, följ den här!