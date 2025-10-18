Therns mäktiga milstolpe: ”Få förunnat”

Simon Thern når en mäktig milstolpe imorgon.

Mötet med IF Brommapojkarna blir mittfältarens 300:e match i allsvenskan.

– Det är klart att jag känner en stolthet, säger mittfältaren till Värnamo Nyheter.

Foto: Bildbyrån

Simon Thern har gjort 20 allsvenska framträdanden för IFK Värnamo den här säsongen. Imorgon kan det således bli hans 21:a för säsongen, men framförallt så kan han nå en mäktig milstolpe totalt sett.

Kommer mittfältaren till spel mot IF Brommapojkarna imorgon så blir det hans 300:e allsvenska match i karriären.

– Jag har aldrig tänkt på hur många matcher man har gjort tidigare. Jag fick för någon månad sedan reda på att jag börjar närma mig 300 matcher. 200 matcher är det en del som når men 300 är det inte så många som mäktar med. Jag har ju lagt stora delar av min karriär i allsvenskan, säger han till Värnamo Nyheter och fortsätter:

– Att få spela så många matcher och få vinna allt som går att vinna i Sverige är såklart få förunnat. Så det är klart att jag känner en stolthet. När det kommer sådana här grejer så börjar man att titta tillbaka. De matcher som är kvar av den här säsongen kan vara det sista man gör i allsvenskan. Om det nu blir superettan nästa år så kan det här vara det sista och då känns det såklart bra att nå 300 matcher.

Mittfältaren har nyligen medgett att hans framtid är osäker, men sportchef Jörgen Petersson har samtidigt nyligen sagt till FotbollDirekt att han räknar med Thern nästa säsong.

– Jag både räknar och hoppas på två år till, även om jag har stor respekt och förstår det han känner när kroppen inte riktigt fungerar, sa klubbens sportchef till FD häromdagen.

Thern har kontrakt med IFK Värnamo över säsongen 2027.

Utöver IFK Värnamo så har mittfältaren även representerat AIK, IFK Norrköping, IFK Göteborg, Helsingborgs IF och Malmö FF i allsvenskan.