”De får betalt för att styra den här klubben”

NORRKÖPING. De har förlorat tre raka matcher och valde att sparka sin sportchef mitt under säsongen.

Det menar Arnór Traustason inte är optimalt – även om hans jobb inte är att styra IFK Norrköping.

– Vi får betalt för att spela fotboll, de tog säkert det beslut som blev bäst för klubben, säger han efter förlusten mot Malmö.

Under lördagen ställdes IFK Norrköping hemma mot Malmö FF i den 26:e allsvenska omgången – och förlorade med 2-0. Då berättar islänningen Arnór Traustason att känslan direkt efter matchen var…

– Frustration.

Vill du berätta varför?

– Vi har precis förlorat en fotbollsmatch där jag känner att vi kan straffa dem och… Vi gör inte det.

IFK Norrköpings match mot Malmö FF var dock långt från ett platt fall. De ägde en hel del av bollen och var nära att skapa en rad farliga chanser, men nådde inte riktigt fram. Den bilden instämmer Traustason i.

– Vi får halvchanser typ, men lyckas inte sätta sista passningen och skapa fulla målchanser. Vi hade inte skärpa nog.

Förlusten för ”Peking” var deras tredje raka i ett läge där man just nu är fyra poäng från Öster på kvalplats. Kvar återstår nu tre allsvenska matcher att spela för Norrköping som, enligt Traustason, behöver ladda ur och ladda om.

– Vi behöver samla ihop oss. Det är den gamla klyschan men det är tre finaler kvar. Man får vara arg nu i 24 eller 48 timmar och sedan fokusera på Mjällby i nästa match. Det är det enda sättet att ta sig framåt.

Tydliga svaret på FD:s fråga: ”Absolut inte”

Det är inte bara på den sportsliga fronten som det blåser runt IFK Norrköping just nu. För två veckor sedan stod det klart att sportchef Magni Fannberg och klubben går skilda vägar – vilket är någonting som till viss del har påverkat spelargruppen.

– Det märks ju av såklart. Men som sagt ska vårt fokus ligga ute på planen, och det har vi försökt att fokusera på.

Hur gör man det?

– Med att fokusera på det som sker på planen, slår Traustason fast.

Är det lätt att koppla bort saker som denna?

– Nej, absolut inte. Men vi får göra det bästa av det.

Att Fannberg lämnar sin roll som sportchef mitt under säsongen menar Traustason inte är optimalt, även om han förlitar sig på att styrelse och ledningen gör sitt.

– De får ju betalt för att styra den här klubben och vi får betalt för att spela fotboll. De tog säkert det beslut som blev bäst för klubben där och då, avslutar Traustason.