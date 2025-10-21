Thern: ”Goda möjligheter till allsvenskt spel igen”
Följ Fotbolldirekt på
Google news
VÄRNAMO. Den allsvenska sejouren är över för IFK Värnamo.
Efter poängtappet mot BP är Smålandsklubben klar för superettan till nästa år.
– Säsongen har varit hemsk på många sätt, säger lagkapten Simon Thern.
Efter en fiaskosäsong där årets första allsvenska seger kom i omgång 15 (!) är allsvenskt spel 2026 en krossad dröm för Smålandsklubben IFK Värnamo. Det stod klart efter att ”Värnet” kryssade hemma mot Brommapojkarna i söndags.
I klubbhuset IFK Gården strax utanför Värnamo är trots det stämningen god under måndagen.
– När jag kom (2023, reds. anm.) så sa jag att det är den vägen det bär för alla av den här typen av klubbar någon gång; man kommer att åka ur. Det är egentligen bara en tidsfråga…
Den här artikeln handlar om: