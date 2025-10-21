VÄRNAMO. Den allsvenska sejouren är över för IFK Värnamo.

Efter poängtappet mot BP är Smålandsklubben klar för superettan till nästa år.

– Säsongen har varit hemsk på många sätt, säger lagkapten Simon Thern.

Foto: Bildbyrån

Efter en fiaskosäsong där årets första allsvenska seger kom i omgång 15 (!) är allsvenskt spel 2026 en krossad dröm för Smålandsklubben IFK Värnamo. Det stod klart efter att ”Värnet” kryssade hemma mot Brommapojkarna i söndags.

I klubbhuset IFK Gården strax utanför Värnamo är trots det stämningen god under måndagen.

– När jag kom (2023, reds. anm.) så sa jag att det är den vägen det bär för alla av den här typen av klubbar någon gång; man kommer att åka ur. Det är egentligen bara en tidsfråga…