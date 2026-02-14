Tillbaka i allsvenskan – inget snack med ex-klubbarna: ”Ingen kontakt”

Joel Nilsson är tillbaka i allsvenskan och detta som Halmstads BK-spelare.

Något snack om comeback i vare sig Hammarby eller Mjällby AIF var det inte under vintern.

– Nej, det var ingen kontakt alls med någon av de klubbarna, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Vintern 2024 lämnade Joel Nilsson Hammarby för att gå till norska Kongsvinger.

Nu två år senare så är den versatila 31-åringen tillbaka i Sverige och i allsvenskan, detta efter att ha skrivit på för Halmstads BK i vinter.

– Det känns bra såklart, det är något jag sett framemot och längtat efter, att vara tillbaka i allsvenskan igen. Så det känns väldigt bra, säger Joel Nilsson till FotbollDirekt.

Nilsson kommer nu senast från två år i Norge och även om det är svårt att svara på hur han utvecklats sedan vi såg honom sist här hemma i allsvenskan så medger han att han utvecklats mycket som person.

– Det är svårt att svara på, men jag har framförallt utvecklats som person. Jag har sett lite andra lag, mött lite andra lag, det är lite annan fotboll också. Men annars är det mycket samma, en hårt jobbande spelare som vill hjälpa laget till att vinna fotbollsmatcher.

”Den resan vill jag vara med på”

Innan flytten till Norge spenderade 31-åringen två år i Hammarby och under hans debutsäsong var klubben i allra högsta grad med och slogs om guldet.

Situationen i år lär bli annorlunda, HBK spås slåss i botten av tabellen, men samtidigt är det tydligt att klubben vill ta nya steg och det var det som lockade Nilsson när samtalen pågick mellan honom och klubben.

– Det är väl en resa för både mig och Halmstad som vill ta ytterligare steg, förbättra det och försöka ha en liten annan spelfilosofi det här året, försöka utveckla spelet. Den resan vill jag vara med på, spela ännu mer attackerande fotboll och försöka hålla i bollen, men det kommer att vara en process hela säsongen och det kommer att gå upp och neråt. Men jag hoppas att vi kan vara ett stabilt lag och ta lärdom av förluster och vinster. Det är väl framförallt det jag såg framför mig när jag skrev på för Halmstad.

När du skrev på för Halmstad i vintras, var det givet då att det skulle bli HBK? Du har ju förflutet i både Hammarby och Mjällby, fanns det någon kontakt där?

– Nej, det var ingen kontakt alls med någon av de klubbarna.

– Jag hade ett bra snack med Jesper och Johan, så det var ganska självklart att det skulle bli Halmstad, de var rätt så tidiga ute också. Det lät intressant och det var något jag vill hoppa.

Halmstads signum brukar ju vara hårt jobbande och lite jobbiga att möta, du beskriver dig fortsatt som hårt jobbande, är det lite ”match made in heaven”?

– Haha, ja, jag var ju så i Mjällby med. Väldigt hårt jobbande och sådär, det är kanske lite samma som Mjällby var då vid den tiden. Sen som jag också sagt att det Halmstad vill utveckla spelet med boll, försöka ha lite mer boll och possession själv. – Den resan vill jag vara med på och försöka utveckla spelet, till ett bättre spel helt enkelt.

Du har fått bli lite varm i kläderna i HBK nu, vad känner du efter att ha kommit in i det att vi kan förvänta oss av er i år?

– Det är väl lite tidigt att svara på ännu. Vi har en väldigt bra mix av ungt och lite mer rutinerade och det tror jag kan vara väldigt bra för Halmstad i år. Men som sagt, det är lite för tidigt att säga var vi står och sådär. Vi får se lite vad cupen har att utvisa och sådär. Det är ett väldigt spännande år, många unga som jag tror kommer att blomma ut och sen kan förhoppningsvis de äldre och mer rutinerade hålla sig skadefri för att hjälpa de unga att blomma ut ännu mer. Sen ska de äldre lite vara i bräschen för Halmstad i år. Så vi får se lite var vi har Halmstad i år, men jag hoppas vi kan vara ett stabilt allsvenskt lag, avslutar Nilsson.