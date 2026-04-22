Tillbaka i Borås: ”Får bua om de vill”

Jeppe Okkels snuvades på SM-guldet med Elfsborg 2023 och lämnade därefter för utlandet.

Nu är han för första gången tillbaka i Borås – som Djurgårdsspelare.

– De får bua om de vill. Jag hoppas få fira med våra supportrar efteråt, säger dansken till FotbollDirekt.

Han gjorde hundra matcher i Elfsborgsströjan mellan 2020 och 2023.

Under sin sista säsong i klubben hade Okkels SM-guldet inom räckhåll, men i sista omgången tappade laget bucklan till Malmö FF i den helt avgörande matchen lagen emellan.