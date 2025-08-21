Mjällbys Noel Törnqvist, 23, är fortsatt transferaktuell och bara senaste tiden har både franska Stade de Brest och Como i Serie A nämnts.

Enligt FD:s uppgifter ser nu italienarna ut att ha backat på grund av Mjällbys krav om ett lån säsongen ut.

Foto: Bildbyrån

Allsvenskans bäste målvakt kan mycket väl vara Mjällbys Noel Törnqvist och intresset kring honom lever kvar in i det sista av pågående fönster.

FotbollDirekt avslöjade redan för flera veckor sedan seriöst intresse från Stade de Brest och bud på 25 miljoner kronor. Nu finns förnyade uppgifter om fransmännen och siffror på över 30 miljoner enligt Expressen.

Italienska media kom även nyligen med information om att Serie A-klubben Como lagt ett bud på målvakten.

Storklubben backar

Enligt FotbollDirekts uppgifter ska den italienska klubben ha kunnat tänka sig att lägga omkring 30 miljoner kronor – men uppges ha backat inför Mjällbys krav att låna Törnqvist säsongen ut.

Med det ser Como ut att inte bli aktuellt – om inte Mjällby tänker om och går med på att släppa spelaren direkt.

Denna modell av affär rapporterade FotbollDirekt om för ett par veckor sedan. Det är helt enkelt kravet Mjällby har för att göra fler transfers i pågående fönster.

Det hela förstärktes nyligen ytterligare med FotbollDirekts avslöjande om att Abdoulie Manneh slutförhandlar med Olympiakos – en övergång som uppges bygga på ett inledningsvis lån-förfarande.