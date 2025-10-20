GÖTEBORG. Noel Törnqvist vann SM-guld med Mjällby.

Nu lämnar han mästarklubben för Italien.

– Jag hade förberett ett Instagram-inlägg. Du vet, ”arrivederci”, punkt, med bucklan, säger han efter guldmatchen.

Foto: Bildbyrån

Mjällby AIF är svenska mästare i fotboll 2025. Den lilla klubben från Listerlandet slog alla odds och efter bortasegern mot IFK Göteborg är guldet till sist helt klart med tre omgångar kvar att spela.

För succémålvakten Noel Törnqvist fanns det ett tydligt tillfälle när han faktiskt började tro på att guldet skulle komma till Listerlandet.

– Jag hade en sådan vändpunkt. Vi brukar ha svårt i Stockholm, så torskade vi mot AIK. Man tänkte ”fuck, nu är det tre raka torks här uppe”. Sedan slog vi mot Djurgården, åker hem och vinner mot BP och sen slår vi ”Bajen” borta. Då började man tro på det på riktigt. Men det vågade jag inte säga till någon, säger keepern efter matchen.

Men även efter bortasegern mot Malmö FF (1–3) i somras blev gulddrömmen allt tydligare.

– Då var det klart, skrattar han.

– När jag var på landslagssamlingen så gick alla runt och sa grattis, men jag vill inte ta ut något i förskott för ens det är klart.

”Arrivederci, punkt”

Törnqvist har tre matcher kvar i Mjällby-tröjan innan han lämnar klubben för den italienska Serie A-klubben Como.

– Du vet, när det gick som det gick och allt blev klart med Como så har jag förberett ett Instagram-inlägg. Du vet, ”arrivederci”, punkt, med bucklan. Nu blir det verklighet men jag får vänta några veckor till, skrattar 23-åringen.

Affären blev klar redan i somras men Mjällby-sportchefen Hasse Larsson såg till så att Törnqvist lånades tillbaka till Maif över resten av höstsäsongen för att maximera chanserna till det historiska guldet.

– Det har varit sjukt jobbigt. I somras var det mycket fram och tillbaka. Mycket tjafs med den gode Hans (Larsson, sportchef). Men det slutade på ett bra sätt. Jag är otroligt glad och lycklig.