I sin andra match som huvudtränare för IFK Värnamo ställdes Arne Sandstø mot BK Häcken.

Då föll man klart med två mål, och nu vill norrmannen ha revansch mot ett Europaspelande Häcken.

– Det är inte överraskande att lag som har den belastningen sviktar i prestation, säger Sandstø till FotbollDirekt.

Den tolfte maj presenterades Arne Sandstø som ny huvudtränare för IFK Värnamo. Sex dagar senare gästade hans lag Bravida arena och BK Häcken där man föll med 2-0.

Nu, tre månader senare, har norrmannen chans till revansch mot Jens Gustafssons lag – som man möter på Finnvedsvallen senare idag.

– Vi förlorade klart mot Häcken i min andra match här. Häcken gav oss en rejäl lärdom och var mycket bättre än oss. De har kanske inte vunnit så många matcher på sistone men ser man till Anderlechtmatchen, som var det bästa jag sett av dem så spelade de med högt tempo, hög fart och en väldig tydlighet i förhållande till vad de ville ha. De gjorde en mycket bra match, säger Sandstø till FotbollDirekt.

”De har nog första prio på att ta sig in i gruppspel”

Häcken befinner sig just nu i ett tufft matchprogram där man kombinerar spel i Europa League med allsvenskan. Det är i sin tur någonting som har märkts i ”Getingarnas” prestationer, menar Värnamo-tränaren.

– Nu är de i en situation där de har ett program som är tuffare än vad de flesta svenska lag har. Nu kommer jag från Midtjylland i Danmark och erfarenheten därifrån är att de lag som är i Europa sliter lite med att vara jämna i ligaspelet. När man önskar att prestera i båda turneringarna visar det sig att man ska ha en ganska stor och bred trupp med mycket kvalitet för att inte tappa nivå när man roterar laget. Det är inte överraskande att lag som har den belastningen sviktar i prestation. Jag vill inte säga att de nedprioriterar men de har nog första prio på att ta sig in i gruppspel då det är där pengarna finns och det är nästa nivå för utvecklingen i ligan. Det är tufft att prestera i båda turneringarna, och det visar historien för alla som har varit i samma situation.

Arne Sandstø fortsätter:

– De är mitt uppe i det här och lär nog tänka en del kring om de ska rotera och byta spelare. I deras senaste match, där den första halvlek var okej, säger väl tränaren själv att de hade lite dåligt med energi och att de kanske skulle ha bytt spelare tidigare. De gör några kloka värderingar i förhållande till vad det ska bli, avslutar norrmannen.

Matchen mellan IFK Värnamo och BK Häcken har avspark klockan 16.30 idag, söndag.