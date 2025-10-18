TRE PUNKTER: ”Bland det finaste jag upplevt – tack Totte”

NORRKÖPING. IFK Norrköping föll tungt hemma mot Malmö FF.

Det är dock inte det jag tar med mig från matchen i Östergötland.

Istället tar jag med mig värdet av att en spelare som Christoffer ”Totte” Nyman finns.

Foto: Bildbyrån

Du är allsvenskan, Christoffer Nyman

Han är IFK Norrköpings meste spelare någonsin och förlängde sitt kontrakt med fem år under gårdagen.

Inför söndagens match hyllades också Christoffer “Totte” Nyman för sin gärning i kamratklubben från Östergötland. Då tillät jag mig själv att stanna upp, ta in applåderna, intrycken och känslorna från Idrottsparken.

Då insåg jag vad det var jag betraktade. Allt det fina med allsvenskan, gestalat i en 33-årig anfallare som har burit den vitblå tröjan i så gott som hela sitt liv. Hyllningen inför matchen var påtaglig och vacker, men tifot i den femte matchminuten var någonting helt annat.

Med oktobersolens strålar över de målningar som gjordes synliga på Curva Nordahl förstod jag, för första gången, hur stor Christoffer Nyman är. Inte bara för IFK Norrköping, utan för hela allsvenskan.

Christiansen vikarierade som assisterande tränare

Under sina tre matcher som interimtränare för Malmö FF har Anes Mravac förlorat två matcher och vunnit en, den första mot IFK Värnamo hemma.

Inför dagens match i Östergötland stod det klart att Mravac fick nytillskott på tränarbänken, i form av Anders Christiansen och Ola Toivonen som assisterande tränare. Detta till följd av att både Peter Wettergren och Fred Jähnke missade matchen till följd av personliga skäl.

Att Ola Toivonen, som lade skorna på hyllan efter säsongen 2022 och har ingått i Malmö FF:s sportsliga stab under ett par år, kan användas som assisterande tränare är inte helt uppåt väggarna. Att lagkapten Anders Christiansen, som fortsatt är aktiv och under kontrakt, gör det är någonting helt annat.

Jag kan inte minnas att någonting liknande har hänt i den allsvenska fotbollen, och det var därför klart intressant att se om detta skulle ha någon slags effekt på MFF:s prestation eller inte.

Inte märkbart, enligt mina ögon. Ola Toivonen fanns på plats nära mig på pressläktaren och gjorde inte mycket susen av sig, vad jag kunde uppfatta. Anders Christiansen hade en mer lågmäld roll på bänken och fick se sina lagkamrater ta en något krampaktig seger.

Det såg inte bra ut – men MFF kan fortsätta drömma om Europa

Årets säsong av allsvenskan har inte blivit som de Himmelsblå hade tänkt sig.

Guldet var utom räckhåll efter förlusten hemma mot Mjällby AIF och spelet har varit långt ifrån imponerande under stora delar av säsongen.

Trots det, och ett ofrånkomligt tränarbyte, har Malmö FF hakat på i någon form av toppstrid. Med dagens trepoängare, som inte var helt övertygande, lever MFF:s hopp om en Europaplats. Detta då man, just nu, har lika många poäng som Gais som möter Djurgården och en poäng mer än AIK som ställs mot Hammarby under söndagen.

Det ska nog mycket till för att MFF kniper den sista Europa-biljetten, men drömmen lever fortsatt.

För IFK Norrköpings del ser saker och ting klart sämre ut. I skrivande stund har man fyra poäng ner till kvalplatsen där Öster befinner sig. De har dock en match mindre spelad och kan ta igen tre av poängen vid seger mot Elfsborg imorgon.