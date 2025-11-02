TRE PUNKTER: Därför får Hiljemark INTE sparken

Elfsborg kördes över av AIK.

Samtidigt skulle en av klubbens största någonsin, Johan Larsson, hyllas.

Här är FotbollDirekts Fredrik de Rons tre punkter från den märkliga matchen på Borås arena.

Foto: Bildbyrån

Värdig hyllning – en av de största

Johan Larsson, 35, tackades av efter lång och trogen tjänst, och det var fina bilder som kablades ut från Borås arena. Den rutinerade högerbacken, med 389 (!) matcher för Elfsborg, tackar för sig efter säsongen, och under söndagen hyllades han med tifo och applåder av hemmapubliken.

“Johan Larsson – kapten”, skrev supportrarna.

Foto: Bildbyrån

Den annars så lugna, sansade och professionella Larsson såg märkbart tagen ut. Och vem hade inte varit det? Är det inte varje liten pojkes och flickas dröm att bli hyllad och tackad av sin egen stad?

Grattis, Johan Larsson! Du har gjort något riktigt, riktigt bra. MEN, skäms Elfsborg för att ni inte kunde ge kaptenen en värdig sportslig avslutning.

Fruktansvärt, AIK

AIK:s första halvlek är bland det värsta jag har sett på länge. I sann “Gnaget”-anda tog de så klart också ledningen, trots ett bedrövligt spel, men det var verkligen oroande att se slarvet, oförmågan och kompetensbristen centralt i fältet under stora delar av matchen.

Foto: Bildbyrån

Hade läktarna och tv-kamerorna plockats bort hade man blivit förlåten för att missta matchen mellan Elfsborg och AIK i allsvenskans näst sista omgång för valfri lunkmatch i division 7. Regn, rusk och ett fruktansvärt spel – ja, det var sannerligen ingen fröjd för ögat.

Därför får Oscar Hiljemark inte sparken

Elfsborg är hädiskt usla, och efter söndagens 3–0-kross visas inga tecken på förbättring. Som brukligt riktas stor kritik mot manager Oscar Hiljemark, och det är inte orättvist. Det är den tidigare spelarens ansvar att få ordning på sina spelare, så klart. Men de som ropar på Hiljemarks avgång kommer få bli besvikna.

Att Elfsborg skulle göra sig av med managern ser jag som ytterst, ytterst osannolikt. Det är klart att Hiljemark skulle kunna lämna självmant eller bli utköpt av en annan klubb, men att klubbchefen Stefan Andreasson skulle sparka honom? Aldrig i livet!

Det finns ingen klubb i hela världen som ger sina tränare lika mycket tid, lika stort förtroende, som IF Elfsborg gör. Det förändras inte av en 3–0-torsk mot ett bedrövligt AIK.