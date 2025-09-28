TRE PUNKTER: ”Fanbärarens fanbärare – hade aldrig gått utan honom”

STOCKHOLM. Mjällby stormar mot SM-guldet.

Serieledaren besegrade BP borta – trots en man mindre i nästan en halvlek.

Här är FotbollDirekts Fredrik de Rons tre punkter från Grimsta IP.

Foto: Bildbyrån

Grattis till en jäkla karriär, Jesper Gustavsson

300 matcher för en och samma klubb; det hör inte till vanligheterna i dagens moderna fotboll. Fanbärare och trotjänare är utdöende arter, och snart kanske det hör till en svunnen tid. Men inte ännu.

Jesper Gustavsson, 30, har gjort en makalös resa. Maif-kaptenen, som i dag gjorde just sin 300:e match för klubben, har gått från de lägre seriesystemen till ett annalkande allsvenskt guld. Han har upplevt motgångar, han har upplevt medgångar – och han har alltid (!) varit där för Mjällby AIF.

Spelare som Elliot Stroud, Herman Johansson, Abdoulie Manneh, Nicklas Röjkjaer, och ja, till och med Jacob Bergström har fått större rubriker under säsongen, kanske med all rätta. Men missta er inte – Mjällbys succésäsong 2025 hade inte varit möjlig utan en profil som Jesper Gustavsson.

Mjällby saknar spets

Inför sommaren var Mjällby bland allsvenskans bästa lag på att skapa offensiva tillfällen. Sedan transferfönstret har det däremot varit andra bullar på Listerlandet, och tappet av Nicklas Röjkjaer har verkligen börjat bli kännbart.

Den danska mittfältaren var om inte bäst, så bland de absolut bästa i hela allsvenskan. Han var expert på att både skapa och att komma till offensiva lägen – och utan honom är det ett annat Mjällby.

De senaste matcherna har succélaget haft det trögt med målskyttet och det är nästan två månader sedan Maif gjorde fler än två mål i en och samma match. Visst, experimentet med Elliot Stroud som tia är ett lyckat sådant, och vänsterspringare har visat att han klarar av positionen med bravur – men det är inte samma sak som med Nicklas Röjkjaer. Mot BP under söndagen var det ett smärre under att Mjällby inte lyckades skapa mer än vad de gjorde.

Det är bara för alla Mjällby-sympatisörer att vara tacksamma för att den allsvenska serieledaren är expert på att hitta andra sätt att vinna på.

BP har blivit ramstarkt

När många tänker på Brommapojkarna tror jag att de allra flesta tänker att det är ett lag som spelar med öppna spjäll. Och ja, det är väl inte helt felaktigt – i alla fall om man pratar om BP:s säsong i stort.

Mot Mjällby under söndagen, och senast mot IFK Göteborg, var det dock ett annat BP som entrade planen. Tränarduon Landén och Kristiansson mönstrade ett manskap som inte var fokuserat på något annat än att hålla tätt. Serge-Junior Martinsson Ngouali gick ned som mittback i ett fembackslinje och Even Hovland styrde sina försvarskollegor med bravur. Sagt och gjort, BP satte stopp för det mesta av gästernas offensiva kraft.