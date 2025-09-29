TRE PUNKTER: ”Fenger med kandidat till årets fulaste mål”

IFK Göteborg gästade Östers IF i Växjö – och bärgade tre poäng efter Ivan Kricaks röda kort.

Detta i en match där Max Fenger bröt sin sex långa matchers måltorka – med en kandidat till årets fulaste mål.

Läs FotbollDirekts Tor Sundbergs tre punkter från Spiris arena här.

Foto: Bildbyrån



”Hur gör ni inte mål – IFK Göteborg?!”

Svaret på detta stavas Robin Wallinder – och en del otur.

Då talar vi förstås om de jättelägen IFK Göteborg hade att ta ledningen mot Öster i den första halvleken.

Det var med knappa 20 minuter spelade som Max Fenger hade ett jätteläge att bryta dödläget som Öster-keepern Robin Wallinder stod för en rejäl reflexparad och höll hans lag kvar i matchen.

Minuten senare var Blåvitt, flera gånger om, nära att trycka in ledningsmålet efter en hörna men bollen ville uppenbarligen inte in och kunde rensas bort i sista stund. Som om det inte var nog skulle Gustav Svensson pricka stolpen med en nick kort därefter – och Robin Wallinder rensa bort bollen på mållinjen.

Det var ärligt talat helt sjukt hur Blåvitt inte fick in bollen och det grämde sig säkert Stefan Billborn över. Det gjorde nog inte Mjällbys sportchef Hasse Larsson som såg hur sin framtida (?) burväktaren briljerade.

”Inte igen… Ivan Kricak”

I bortamatchen mot Hammarby gav han bort ett gratismål i början av matchen. Idag var Ivan Kricak i händelsernas centrum igen – och inte av rätt anledningar.

I inledningen av den andra halvleken gjorde han ner Max Fenger och tilldelades ett gult kort. I vad som kändes som sekunder senare skulle samma två spelare hamna i en ny duell – och Kricak komma in fel på Fenger.

Det ledde till att Öster-kaptenen drog på sig sitt andra gula kort på bara några minuter och fick lämna planen.

När det står så mycket på spel som det gör för Växjö-laget får man inte drälla som Kricak gjorde borta mot Bajen – eller idag. Än mindre om man är lagkapten och ska föregå med gott exempel.

”Fenger bröt måltorkan – med kandidat till årets fulaste mål”

Det görs ett gäng fula mål i allsvenskan varje år, men frågan är om Max Fengers fullträff på Spiris arena tar priset?

Efter att ha gått mållös i de sex senaste matcherna skulle den danska anfallaren bryta sin måltorka – efter att ha fått bollen på sig när Kolbeinn Thordarson drog till med ett avslut från distans.

Det var långt ifrån snyggt, men det kvittar nog fullkomligt för Fenger som syntes pusta ut rejält efter 1-0-målet i Växjö.

Målet var hans elfte för säsongen, och kanske en katalysator till ett Europajagande IFK Göteborg som stod för en gedigen prestation borta mot Öster.