Uppgifter: Han ersätter Törnqvist i Mjällby

I vinter flyttar Noel Törnqvist till Como i Serie A.

Då ser Mjällby ut att ersätta med Robin Wallinder från Öster, detta enligt Sportbladet.

Så sent som i senaste omgången snuvade Robin Wallinder Mjällby på två poäng i matchen på Strandvallen.

Wallinder räddade straffen från Elliot Stroud vid ledning 1-0 för Mjällby och i anfallet därpå kvitterade Öster till 1-1 – vilket blev slutresultatet.

Om det i slutändan visar sig kostsamt för serieledarna Mjällby i kampen om SM-guldet återstår att se (åtta poäng ner till tvåan Hammarby med sex omgångar kvar att spela), men ska man tro Sportbladets uppgifter under lördagen spelar Wallinder i just Maif nästa säsong.

Tidningen skriver att Wallinder som sitter på utgående avtal med Öster blir Noel Törnqvists ersättare i vinter, samme Törnqvist som redan gjort klart med Como i Serie A.

Wallinder har meddelat att han inte kommer förlänga med Öster.