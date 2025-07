TRE PUNKTER: ”Skit i slakten, det öronbedövande jublet gick till Piotr”

STOCKHOLM. Djurgården körde över Degerfors med 5-1 efter ett hattrick från Tokmac Nguen.

Men högst jubel fick bannemig Piotr Johansson som efter över ett års skadefrånvaro byttes in i slutet.

Här är FotbollDirekt Casper Nordqvists tre punkter från Dif:s kross.

Video Ur Arkivet: Piotr Johansson inför derbyt mot Hammarby

Priske och Nguen hade lekstuga

Det såg lekfullt enkelt ut när August Priske och Tokmac Nguen lirade fotboll den här söndagen. Till viss hjälp av ett hopplöst Degerfors-försvar, men anfallsduon såg ut att trivas oerhört bra inför dryga 17 000 åskådare. Priskes 1-0-mål osade Kennet Andersson från VM 1994 lång väg med sitt häng i luften och danskens stenhårda avslut som betydde 2-0 efter slarv från gästerna höll högsta klass. Nguen ville inte vara sämre som retfullt enkelt rundade Forsell i Degerfors-målet till 3-0 innan han slog till med ytterligare två baljor i andra. Islossningen ett faktum och var det här vändningen för blårandigt som haft det så jobbigt att få in bollen i årets allsvenska? Time will tell!

Zugelj i all ära, välkommen tillbaka Piotr Johansson

Djurgården må ha gjort fem mål i dag, men jag undrar om inte dagens högsta jubel var när Piotr Johansson byttes in i slutet (Nino Zugelj och dess comeback i dag får ursäkta). Det var i alla fall öronbedövande och det måste varit rena rysningarna för högerbacken som innan korsbandsskadan mot Bajen i början av juni förra året nosade på A-landslaget. Häftigt att se Johansson tillbaka nu och vilken högerbackskamp det blir med Johansson, Theo Bergvall OCH Adam Ståhl. Puh!

Degerfors borde skämmas

Ska man ta poäng borta mot Djurgården måste försvarsspelet sitta och slarvet utebli. Men det sket uppenbarligen Degerfors i den här kvällen. Forsell hängde tvätt vid Priskes 1-0-mål, gästerna bjöd Priske på läget till 2-0. Därefter rann Nguen igenom alldeles för enkelt och billigt vid trean och fyran. Ja ni hör själva, det här var på tok för dåligt av värmläningarna som borde skämmas på bussen hem från Stockholm.