TRE PUNKTER: Skrällsvenskan – men Gais totalt överlägset

STOCKHOLM. Gais har kopplat ett järngrepp om tredjeplatsen efter överkörning på Grimsta under måndagskvällen.

Göteborgarna lät BP knappt låna bollen och snacka om Skrällsvenskan med Mjällby etta och Gais trea i årets allsvenska – men det är också fullt rättvist.

Gais imponerade stort – vilken överlägsen insats

BP fick knappt låna bollen, och konstigt var väl inte det. Gais tog kommandot från första minut i oktoberkylan på Grimsta och hade full kontroll. Visserligen var 1-0-målet turligt med tanke på BP-keepern John-Oliver Lacayos tavla på Rasmus Niklasson Petrovics distansskott, men direkt därpå hade BP bud på mer. Ibrahim Diabate var centimeter från tvåan – men satte ändå 2-0 kort senare ändå. Därefter var matchen förstås över och det efter 40 minuter. En styrkedemonstration från Gais som har fyra poäng till godo ner till fyran tillika rivalen IFK Göteborg. Med bara två matcher kvar av säsongen har Gais kopplat ett järngrepp om tredjeplatsen och kalla det Skrällsvenskan med Mjällby som seriesegrare och Gais som trea – men båda lagen förtjänar det här så mycket. Tabellplaceringarna är fullt rättvisa när det kommer till Maif och Gais.

Häftigt skytteligarace – Priske, Besara och Diabate gör alla mål

Efter att August Priske både kommit ikapp Nahir Besara och gått om Bajenstjärnan i skytteligan i lördags slog Djurgårdens sportchef Bosse Andersson fast att Priske inte kommer tappa sin skytteligaledning nu. Men Besara slog till borta mot Malmö under måndagskvällen vilket gör att Besara är uppe på 17 mål han också likt Priske. Men bakom den duon skuggar Ibrahim Diabate. Gais-anfallaren som länge toppade skytteligan slog till även han i kväll då han skickade in 2-0 mot BP i första halvlek och ivorianen med spel i Atlético Madrids B-lag på meritlistan står nu på 16 allsvenska fullträffar i år. Det blir minst sagt två spännande avslutande omgångar gällande skytteligaracet.

Mäktiga Boudri i Gais-klacken – en karaktär av stora mått

Jag var och träffade Amin Boudri innan matchen i hans hemkvarter Åkermyntan en halvtimmes promenad från Grimsta. Gais-stjärnan var i dagens match borta mot BP avstängd och fick därför komma hem till familj och vänner den här helgen för att hälsa på inför matchen i Stockholm. Boudri en karaktär av stora mått, en väldigt rolig kille att hänga med. Väl på Grimsta satte han sig inte bakom bänkarna, i stället tog han plats i Gais-klacken och fick även ta ton i megafonen som tillfällig capo. Väldigt bra bilder på Boudri och en älskvärd spelare som Gais förstås får svår att lyckas behålla efter den här megasuccén den här säsongen. Extra starkt av Gais att vara så överlägset mot BP utan sin kreativa ytter – och nu finns rejält sparkapital sista matcherna mot Öster och MFF med Boudri tillbaka på planen från klacken.