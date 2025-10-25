Slår fast: ”Priske blir dyrare än Lucas Bergvall”

STOCKHOLM. August Priske leder allsvenskans skytteliga efter dubbla mål mot IFK Värnamo.

Nu slår sportchef Bosse Andersson fast att dansken kommer bli Djurgårdens dyraste försäljning någonsin.

– Annars spelar han i Djurgården 2026, men jag är helt övertygad om att han slår Lucas Bergvalls rekord, säger Andersson till FD.



Foto: Bildbyrån

Djurgården sålde Lucas Bergvall till Tottenham i fjol för dryg 110 miljoner kronor – och har sedan dess tjänat omkring 60 miljoner ytterligare på succésvensken i Tottenham.

Men Dif kommer snart att slå det transferrekordet. Det säger Bosse Andersson till FotbollDirekt efter August Priskes två mål i 6-2-segern mot IFK Värnamo.

– Det är jag helt övertygad om, han kommer slå Lucas Bergvalls rekord. Annars spelar han i Djurgården 2026, säger sportchefen och ler.

Oväntade svaret: ”Agenterna är blockade”

Priske leder nu skytteligan med 17 mål, ett fler än Hammarbys Nahir Besara. Nu när Priske gått om Bajenstjärnan kommer dansken inte att tappa sin ledning, det är Andersson säker på.

– Han kommer vinna skytteligan och jag tror han kommer gå till en riktig storklubb.

Men något tryck från Priskes agenter finns inte. Andersson har nämligen uteslutit dem tills vidare.

– Agenterna är blockade, jag har inte haft någon kontakt med dem sedan kvällen med Red Bull (Salzburg i slutet av sommarfönstret), säger Andersson och ler igen.

– August är ett jävla hett villebråd och klart att klubbar var här och scoutade i dag.