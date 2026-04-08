”Tror inte att han vill komma tillbaka till Djurgården”

Zakaria Sawo gör succé på Cypern.

Till sommaren väntas han återvända till Djurgården – eller?

– Planen är att Kristian Lien ska vara vår etta på topp och jag tror inte Zakaria vill komma tillbaka om han inte är etta, säger Jani Honkavaara till FotbollDirekt.

Han gjorde fem mål på de fem inledande matcherna i återkomsten i den cypriotiska ligan dit han kom på lån efter årsskiftet efter sin misslyckande säsong i Djurgården.

Zakaria Sawos framfart i AEL Limassol gick inte obemärkt förbi vilket gav skåningen en plats i Gambias landslag, landet som anfallaren har sina rötter ifrån.

Sawo, som utsågs till februari månads bästa spelare på Cypern, tackade dock sedermera nej till kallelsen.

I dagarna slog han till på nytt – och det två gånger om i 3–0-segern över Omonia Aradippou.

Sawos sju mål som utlånad från Djurgården gör förstås frågan än mer relevant. Varför han han lyckats så bra på Cypern under dubbla vändor (köptes in för stora pengar till Dif från Aris Limassol i fjol) men hade det så svårt under Jani Honkavaaras ledning föregående säsong?

– Jag är glad för Zakarias skull. Jag har sett målen, men ärlig talat har jag inte sett matcherna. Zakaria är en kontringsspelare, han är supersnabb. Förra årets fotboll som vi spelade var inte den bästa fotbollen för honom. Han ska ju springa bakom backlinjen och utnyttja sin speed, säger Djurgårdens tränare till FD och fortsätter:

– Vi hade inte riktigt sådana matcher i fjol men jag är jätteglad att det går bra för honom och vi får se om han kommer tillbaka eller inte.

Som Honkavaara är inne på går låneavtalet med AEL Limassol ut i sommar och då är tanken att Sawo med kontrakt över 2028 års allsvenska ska återvända till Djurgården. Men Honkavaara är inte säker på att 26-åringen själv vill det.

– Vi har Kristian Lien och planen är att han ska vara vår etta på topp. Jag tror inte Zakaria vill komma tillbaka om han inte är etta, säger Honkavaara och berättar vidare:

– Om han är etta på Cypern är nog ambitionen att han vill stanna där. Men vi har inte pratat om det. Jag hoppas han fortsätter göra mål och sedan får vi kolla status.