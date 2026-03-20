Vändningen: Sawo säger nej till Gambias landslag

Zakaria Sawo har gjort stor succé på Cypern.

I dagarna kom beskedet att Djurgårdens utlånade anfallare kallats in till Gambias landslag.

Nu kommer dock nya uppgifter – Sawo kommer inte resa till Afrika.

Han värvades in för stora pengar till Djurgården för ett år sedan.

Men värvningen från Aris Limassol rosade inte alls marknaden i allsvenskan och efter bara ett mål på hela säsongen lånades Zakaria Sawo i vintras ut till AEL Limassol – forna klubben Aris rivalklubb på den cypriotiska rivieran.

Väl tillbaka på medelhavsön har Sawo gjort stor succé och prisades nyligen som hela februari månads bästa spelare i den cypriotiska ligan.

I dagarna kom också beskedet att malmösonen med gambiska rötter tagits ut i västafrikanska nationens landslag inför den kommande samlingen i en träningsmatch borta mot Senegal.

Sawo har blivit uttagen en gång tidigare av det gambiska landslaget men väntar fortsatt på debuten – och det blir inte mot Senegal.

Enligt uppgifter från Cypern tackar Sawo nej.

Det är sajten Balla som skriver att Sawo i samråd med landets förbundskapten kommit överens om att stå över landskampen. Anledningen ska vara att 26-åringen känner sig sliten och vill återhämta sig.

