Trots försäljningarna – Degerfors går back

2025 sålde Degerfors spelare som Elias Pihlström och Leon Hien för mångmiljonbelopp.

Trots det gick man back med 1,1 miljoner kronor i fjol, enligt KT-kuriren.

Foto: Bildbyrån

Under torsdagen håller Degerfors sitt årsmöte. Inför det har lokaltidningen KT-kuriren tagit del av klubbens årsmöteshandlingar.

Där kunde man läsa att föreningen gick back med 1,1 miljoner kronor under 2025.

Under fjolåret omsatte Degerfors 57 miljoner kronor och man rundade av året med ett eget kapital på drygt 13,2 miljoner kronor, enligt KT-kuriren

Under vinterfönstret sålde klubben vänsterbacken Philippe Ndinga till amerikanska Philadelphia Union för drygt 20 miljoner kronor. Enligt klubben själva var affären deras största genom tiderna.