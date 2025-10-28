HÄSSELBY. Amin Boudri, 21, var avstängd mot BP.

Nu har han två matcher på sig att bjuda på show.

– När det blir lite press och sånt, då gillar jag att steppa upp, säger Gais-stjärnan till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån/FotbollDirekt

När Gais tog ett jättekliv mot Europa-spel till nästa säsong efter segern mot BP i går, måndag, saknades en av succégängets största stjärnor från planen. I stället hittades han på läktarplats, jublande tillsammans med de tillresta supportrarna.

Amin Boudri. Foto: Bildbyrån

21-åriga Amin Boudri var nämligen avstängd i matchen och valde att följa Gais från ståplats. Men innan dess hade genombrottsspelaren passat på att besöka sina hemtrakter; Hässelby i västra Stockholm. Då tog FotbollDirekt rygg på succémittfältaren.

Du har två matcher att bjuda på show innan allsvenskan är över. Är det då du växlar upp ytterligare.

– Det luktar så. Vi kommer att ha mycket att spela för. Du vet, när det blir lite press och sånt, då gillar jag att steppa upp. Det ser ljust ut, säger Boudri.

För Gais krävs det en seger mot bottenlaget Öster i nästa omgång för att säkra tredjeplatsen, och därmed spel i Europa till nästa säsong.

– Ingenting är lätt! Inget lag i allsvenskan är lätt. De har sina motiv.

Det kanske är en mardröm?

– Haha! Ingenting är mardröm, säger han och fortsätter:

– Man ska vara lite ödmjuk. Bara veta att man är bra, och sen kör man. Ingenting annat. Resten är skitsnack.

