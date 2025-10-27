Gais stormar mot Europa – vann i Stockholm

STOCKHOLM. Brommapojkarna blev en munsbit för tabelltrean Gais den här måndagskvällen.

Göteborgarna vann med 2-0 och ser ut att lösa en Europaplats.

Det var aldrig något snack om saken inför 1 811 åskådare på Grimsta i kväll där en stor skara av dessa var tillresta Gais-supportrar med avstängda stjärnan Amin Boudri i klacken.

Gais tog ledningen genom Rasmus Niklasson Petrovic i den 34:e minuten efter ett distansskott som 17-åriga målvakten John-Oliver Lacayo tappade in. En rejäl tavla och av bara farten kom även 2-0 sex minuter senare när lagets skyttekung Ibrahim Diabate satte tvåan från nära håll. Ivorianen uppe på 16 fullträffar den här säsongen, ett färre än skytteligaledande duon August Priske och Nahir Besara.

Den andra halvleken blev mest en transportsträcka. Gais med full kontroll och vann med 2-0.

Gais ligger trea med fyra poäng till godo ner till fyran tillika rivalen IFK Göteborg. Med bara två matcher kvar av säsongen och med Öster hemma i nästa omgång stormar Gais mot Europa.

BP har fyra poäng ner till kvalplats och ser ut att klara allsvenskt kontrakt även detta året.