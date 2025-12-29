TV: Boudris markering – ”20 miljoner för mig är för lite”

STOCKHOLM. Amin Boudri ryktas till Los Angeles FC.

Men prislappen är Gais-stjärnan själv inte imponerad kring.

– Bara 20 miljoner… det är för lite för mig, säger han i en tv-intervju med FotbollDirekt.

Han har charmat hela allsvenskan den gångna säsongen.

Frågan är om Amin Boudri blir kvar i Gais 2026?

Los Angeles FC ska ha budat på Boudri både en och två gånger enligt Fotbollskanalen, först på 20 miljoner och därefter nu på 25 miljoner kronor.

När FotbollDirekt träffar Boudri i en boxningslokal för ett tv-reportage är 25 miljoners-budet inte på tapeten, men han slår snabbt fast att 20 miljoner är en för liten summa för den svenska U21-landslagsmannnen som också berättat för FD att han inte utesluter ett landslagsbyte till Marocko.

– Bara 20 miljoner… det är för lite för mig. Frågar du mig ska jag kosta 200 miljoner (skratt). Nej jag skojar men 20 miljoner är för lite. Gais får kräva vad de vill. Vill de släppa mig för 20 miljoner så är det upp till dem, säger Boudri och kommenterar sedan intresset från Los Angeles FC.

– Vad ska jag säga, det är en storklubb. Vi får se hur tankarna går, jag har inte hunnit tänka så mycket på det.

Stämmer ryktena?

– Det stämmer säkert, det tror jag. Det ser ut som det stämmer.

Har du själv pratat med Los Angeles FC?

– Nej, inte ännu. Jag har hört massa grejer men nej det är inte så djupt.

Kan göra barndomsvän Sabovic sällskap i MLS: ”Men drömmarna större än så”

Boudri är precis som Besard Sabovic från Åkermyntan, ett område i Hässelby utanför Stockholm. Trots att det skiljer sex år mellan de två fotbollsspelarna är de barndomsvänner.

Förra vintern flyttade Sabovic till MLS och Austin från Djurgården, då som 27-åring.

Kan 21-årige Boudri också tänka sig fotboll i USA redan nu, trots att det kanske inte är det mest attraktiva steget för en ung spelare med landslagsdrömmar?

– Ouff, som du säger är det lite så. Som sagt, jag har bara läst om det. Jag låter det komma till mina öron, sedan får jag kolla på det.

Är det intressant med Los Angeles FC?

– Jag har inte så bra koll på den ligan… Det är ett skönt liv i LA, men drömmarna är större än så.

Känns LA som ett rätt steg för dig?

– Man får se, jag vet inte.