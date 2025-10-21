GÖTEBORG. Mjällbys guldfirande pågick ända in på småtimmarna.

Då valde trotjänaren Viktor Gustafson att rikta en hyllning åt oväntat håll.

– ”Putte”, players manager… en extra stor eloge till honom, säger han i natt.

Under natten till tisdag firade Mjällby AIF det historiska allsvenska guldet på nattklubben Trädgår’n i Göteborg. Spelartruppen, ledarstaben och hundratals tillresta supportrar firade ända in i natten.

FotbollDirekt stötte på trotjänaren Viktor Gustafson, 30, i minglet. Då valde den rutinerade Mjällby-mittfältaren att hylla Patrik ”Putte” Andersson, players manager i Maif.

– ”Putte”, players manager… en extra stor eloge till honom. Jag älskar grabben, säger han sent under måndagskvällen.

Precis då kommer ”Putte” förbi och ger Gustafson en klapp på ryggen.

– Det är en fin kille, säger Andersson.

– Ja, du ser ju hur fin han är. Han är det bästa vi har här. Utan honom hade vi inte gjort detta. Han fixar allt. Vad som helst, han fixar det, fortsätter en storleende Gustafson.