Två raka segrar: ”Mitt snack väckte hela föreningen”

Degerfors tog sin andra vinst i rad när Elfsborg besegrades.

Efter matchen gjorde Daniel Sundgren en passning till sin sågning efter Värnamo-förlusten.

– Jag antar att mitt lilla snack där väckte hela föreningen, säger han efter segern mot Elfsborg till HBO Max.

Foto: Bildbyrån

Degerfors har haft en tuff säsong i allsvenskan. Inför lördagens match mot hade de inte tagit en seger sedan i maj. Som mörkast var det efter ett sent tapp borta mot Värnamo då de förlorade med 2–3. Efter den matchen var Degerfors-spelaren Daniel Sundgren märkbart upprörd.

– Man kan inte komma in från bänken och springa mindre än de andra. Jag är 35 år och springer dubbelt så mycket som många andra. Min karriär är snart slut, jag bryr mig inte om den längre. Men att det finns 18–19-åringar i laget som får chansen i allsvenskan och beter sig som de gör… Det kan jag inte förstå. Jag vet inte om de tror att de kommer få proffskontrakt i cornflakespaketen eller vad som försiggår, sa han enligt Värmlands Folkblad.

Men i bortamatchen mot Elfsborg blev det förändring på det. Hemvändaren Dijan Vukojevic slog till med dubbla mål och Degerfors vann matchen 2–1.

Efter segern, som blev den andra i rad efter en 3–1-viktoria mot Sirius, gjorde Sundgren en passning till brandtalet efter Värnamo-matchen.

– Vi är stolta. Vi gjorde det som en enhet. Det är det vi försökt pusha i gruppen. Efter Värnamo har det hänt något. Jag antar att mitt lilla snack där väckte hela föreningen litegrann, sa han till HBO Max efter matchen.

Degerfors möter Djurgården i nästa match.