”Typ åtta spelare la sig ner med kramp – det var konstigt”

IFK Göteborg föll med uddamålet hemma mot Brommapojkarna under söndagen.

Detta i en match där BP-spelarna drog ut på tiden lite väl mycket, enligt Tobias Heintz.

– Typ åtta spelare la sig ner med kramp. Domaren tillät väldigt mycket, säger han till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Matchen mellan IFK Göteborg och Brommapojkarna slutade, trots ett stort övertag från hemmalaget, med en 1-0-seger för BP.

Detta i en match där mycket handlade om att en stor del av Blåvitts hemmaklack, Kommandobryggan, valde att bojkotta matchen.

Efter matchen infann sig en stor besvikelse i hemmalaget, trots att man ägde bollen under stora delar av matchen.

– Självklart är man jättebesviken. Det är en match vi tänker att vi ska vinna detta. Vi tänkte att vi skulle fortsätta göra det vi är bra på, hålla energin uppe och inte undervärdera motståndaren. Inte tänka att det blir en enkel match. Men även om vi har mycket boll skapar vi inte så mycket, säger Tobias Heintz till Fotbollskanalen.

Någonting Blåvitts norska stjärna också har åsikter kring är BP-spelarnas fysiska status, då han upplevde att de maskade en hel del.

– Jag var på domaren (Adi Aganovic) mycket i dag. Jag tycker att han tillät dem dra ut på mycket tid. Även på tilläggstiden blev det så, då fick vi inte någon extra tid efteråt.

Heintz avslutar:

– Det var mycket konstiga grejer. Han tillät dem göra som de ville. Typ åtta spelare la sig ner med kramp. Han (domaren) tillät väldigt mycket. Det var konstigt.





