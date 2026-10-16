Uppgifter: Abraham väntas lämna Hammarby i vinter

Hammarby sa nej till bud på Paulos Abraham i somras.

Enligt uppgifter talar nu allt för att anfallaren säljs i januari.

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Paulos Abraham ser ut att lämna Hammarby i vinter. Enligt Aftonbladet talar ”allt” för att 24-åringen säljs under januarifönstret. Tidningen uppger att en klubb från Ligue 1 visar intresse, men även flera klubbar från andra ligor.

Abraham var nära en flytt redan i somras. Då rapporterades att Hammarby och franska Lorient hade kommit överens om en övergång, och det fanns även uppgifter om ett bud från amerikanska Sporting Kansas City. Hammarby sa dock nej, och anledningen uppgavs vara att klubben hade svårt att hitta en ersättare. I september berättade Abraham för Fotbolldirekt att situationen hade påverkat honom.

– Det har varit jobbigt och jag skulle ljuga om det inte varit det. Nu är jag klar och har släppt det och fokuserar endast på spelet, sa Abraham.

Abraham har gjort en stark allsvensk säsong. Med 14 mål delar han andraplatsen i skytteligan, och vid den senaste landslagssamlingen belönades han med en plats i Graham Potters trupp.