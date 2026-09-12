Gick miste om storflytt: ”Ljuger om jag säger att det inte påverkat mig”

STOCKHOLM: Paulos Abraham har ryktats till flera klubbar den senaste veckorna.

Men det blev ingen flytt för anfallaren.

– Nu är jag klar med det och fokuserar endast på spelet, säger 24-åringen.

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Samtidigt som Hammarbys resultat har försämrats, har det ryktats intensivt om om en flytt från klubben för Paulos Abraham. Tidigare uppgifter har rapporterat att Hammarby och Lorient ska ha kommit överens om en transfer involverande spelaren, samtidigt fanns det uppgifter om bud från amerikanska Sporting Kansas City.

Anledningen till att det inte har blivit en övergång för Abraham rapporteras vara på grund av Hammarbys svårighet att ersätta honom.



– Det har varit jobbigt och jag skulle ljuga om det inte varit det. Nu är jag klar och släppt det och fokuserar endast på spelet. Det har inte varit irriterande när medier har rapporterat om klara övergångar, men det har absolut påverkat mig. Det är så mycket i medierna, men jag försöker hålla mig utanför dem, säger Paulos Abraham till FotbollDirekt.



Hammarby ligger trea i tabellen, sju poäng bakom serieledarna Sirius. Förlust i derbyt mot AIK och oavgjort mot Örgryte har lett till att Hammarby halkat efter i titelstriden.



– Det har varit jobbigt, det är två matcher vi inte ska tappa poäng i, vi har kontrollerat matcherna och spelet har varit bättre än resultatet och de två senaste matcherna borde ha gett sex poäng, men de har bara blivit en.



Abraham har gjort fyra mål på de fem senaste matcherna. Trots det finns en frustration över att det inte blivit fler mål fullträffar.



– Såklart så hade jag hoppats på fler mål de senaste matcherna, men det har inte bara varit de senaste matcherna. Det handlar om hela säsongen, man hoppas alltid på att göra fler mål och man ska göra fler mål. Lite extra irriterande med skottet i stolpen och straffen mot AIK. Kristoffer Nordfelt står också för en del otroliga räddningar.



Den 24-årige anfallaren är noterad för tolv mål och tre assist på 20 allsvenska matcher den här säsongen.





