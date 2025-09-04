Han har tackat för sig i Manchester United.

Nu kommer han att träna med Malmö FF.

”Det stämmer att han tränar med oss idag”, skriver MFF:s pressansvarige, Frida Ardemark, till FotbollDirekt.



Foto: Bildbyrån

Sedan två månader tillbaka har Christian Eriksen, 33, stått utan klubb då hans avtal med Manchester United löpte ut.

Tidigare har mittfältaren, med 144 landskamper på sitt cv, varit en given del av det danska landslaget – fram till förra veckan.

Då ratades alltså mittfältaren från landslaget, på grund av hans avsaknad av klubb.

Nu ska han alltså träna med Malmö FF under torsdagen.

Det slår Malmö FF:s pressansvarige, Frida Ardemark, fast för FD.

