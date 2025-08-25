Christian Eriksen har varit utan klubb i snart två månader.

Nu har han även ratats från den danska landslagstruppen.

– Vi trodde inte att det skulle komma till detta, men det har det gjort, säger förbundskapten Brian Riemer enligt Tipsbladet.

Foto: Bildbyrån

Sedan omkring två månader sedan har Christian Eriksen, 33, stått utan klubb då hans avtal med Manchester United löpte ut.

Tidigare har mittfältaren, med 144 landskamper på sitt cv, varit en given del av det danska landslaget – fram till nu.

Under måndagen tog nämligen förbundskapten Brian Riemer ut den trupp som ska VM-kvalspela mot Skottland och Grekland – utan Christian Eriksen.

Det förklarar han med Eriksens klubblösa situation.

– Vi trodde inte att det skulle komma till detta, men det har det gjort, säger Riemer enligt Tipsbladet och fortsätter:

– Det har varit en löpande dialog och det har jag och Christian hela tiden diskuterat. Christian förstår situationen, men han är superirriterad, som jag i övrigt också är.

Vidare berättar förbundskaptenen, enligt Bold.dk, att det inte har varit ett lätt beslut att fatta.

– Det har varit ett stort dilemma för mig. Christian är en av våra bästa spelare, men faktum är också att situationen är den att det tagit för lång tid. De senaste två och en halv månaderna har han inte haft en klubb att träna med. När Christian är tillbaka i lagträning och spelar matcher är han en del av det här laget, avslutar Riemer.