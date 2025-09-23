Uppgifter: En till högt uppsatt person i Blåvitt har fått polisskydd

Håkan Mild har fått polisskydd enligt uppgifter.

Nu ska ytterligare en högt uppsatt person i IFK Göteborg ha fått det enligt TV4.

– Det är bland annat för att avvärja eventuella brott, säger en poliskälla till kanalen.

Foto: Bildbyrån

Under gårdagen kom uppgifterna om att IFK Göteborgs klubbchef Håkan Mild har fått polisskydd efter att hotbilden mot honom ökat och ansågs vara allvarlig.

Nu kommer nya uppgifter om att Mild inte är ensamma om att få polisskydd i ”Blåvitt”.

TV4, som kom med uppgifterna under gårdagen, kommer nu med uppgifter om att ytterligare en högt uppsatt person i Blåvitt också fått polisskydd.

Säkerheten ska även ha höjts kring IFK Göteborgs träningsanläggning kamratgården enligt kanalen.

Det ska under dagen, enligt TV4, ha varit polisnärvaro vid Blåvitts träningsanläggning och totalt så ska tre adresser ha polisbevakning.

– Vi kommunicerar aldrig var vi har aktiv närvaro, säger en presstalesperson på polisens kommunikationsavdelningen i region Väst till FotbollDirekt.

Kan du kommentera uppgifterna gällande polisskydd för personer inom IFK Göteborgs organisation?

– Nej, jag kan inte kommentera det heller.

Adrian Phil, ordförande i supporterklubben Änglarna, tog starkt avstånd från hotbilden mot Håkan Mild under gårdagen.

”Det korta svaret är att vi givetvis tar starkt avstånd från hot mot IFK Göteborgs personal. Det är totalt oacceptabelt”, skrev han i ett sms till FotbollDirekt.

FotbollDirekt har försökt att nå Håkan Mild och IFK Göteborgs kommunikationschef, Marcus Modéer, dessvärre utan lycka.

